Mafia, arrestati a Palermo 8 esponenti del mandamento di Brancaccio

Otto misure di custodia cautelare in carcere sono state eseguite dalla Polizia di Stato, su delega della Dda, a carico di altrettanti indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, traffico di stupefacenti e detenzione illegali di armi. Emerso anche l'interesse nella gestione del gioco e delle scommesse on line e in tale ambito sarebbe scaturito l'omicidio di Giancarlo Romano, avvenuto qualche giorno fa.

PALERMO (ITALPRESS)