Roma, risate tra celebrità e cori da musical al teatro Brancaccio

Tornano in palcoscenico le scatenate avventure di suor Maria Claretta, che al cinema è stata interpretata da una irresistibile Whoopi Goldberg. Perché, dopo il record di presenze registrate da “Sister Act-il Musical” nella passata stagione, tornano al Brancaccio le avventure di Deloris Van Cartier, scatenata cantante di night e, suo malgrado, scomoda testimone di un omicidio. E ad assistere al travolgente spettacolo che porta la firma della figlia d’arte Chiara Noschese, prenotati in tanti. Molti con prole al seguito. Tra i primi ad affacciarsi Giorgio Lupano, Giorgio Borghetti, Raffaella Camarda, Federica Cifola con le figlie Ludovica e Sofia, Samuel Montegrande e Pietro Genuardi con la moglie Linda Ascierdo.

Ecco la deliziosa soubrette Emy Bergamo, Marco Fiorini con la figlia Demetra, l’ex schermidore Stefano Pantano con la moglie Lucia e Marco Aceti con la dolce metà Angela. Non si arresta il flusso glam. Arrivano Fanny Cadeo e Roberta Ammendola con Patrizia Pellegrino. Appaiono gli attori Margherita Rebeggiani e Max Vado. E poi Alda D’Eusanio e l’autore Daniele Bianconi. Brindisi per il cast prima che il sipario si alzi, e poi buio in sala.

Nei panni di Deloris c’è Gloria Enchill.

«Riscatto, sorellanza, comunità, sogni – dice la Noschese- accoglienza, inclusione, onestà, vocazione e tolleranza. Mai come oggi i valori di cui parla “Sister Act” sono necessari e fondamentali, in un momento storico che trova tutti noi provati da enormi difficoltà ancora non risolte. Credo che la malvagità sia sempre figlia della difficoltà. Questo spettacolo aiuterà il pubblico a riscoprire quei valori che forse qualcuno ha dimenticato o magari non ha la forza di ricordare più». Lunghi applausi a fine rappresentazione.