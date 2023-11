"Sballando con le stelle - parlando con le donne" Dario Cassini torna con uno spettacolo al Brancaccio di Roma dal 6 novembre

Parte dal Teatro Brancaccio di Roma il 6 novembre “Sballando con le stelle – parlando con le donne”, il tour teatrale di Dario Cassini. Il popolare comico torna a calcare il palcoscenico con un one-man-show che porterà il pubblico in un viaggio nel famoso show del sabato sera, mettendo le donne al centro dello spettacolo, con la tagliente comicità che lo contraddistingue.

Dopo la recente partecipazione a “Ballando con le stelle”, Cassini ha deciso di svelare tutto, ma proprio tutto, della sua esperienza televisiva, senza risparmiare nessuno, né giuria, né concorrenti.

Sarà l’occasione per raccontare allo spettatore il punto di vista di chi il sudore e l’adrenalina li ha messi veramente in campo. Da grande mattatore, Cassini scenderà in pista con l’ironia e il giusto cinismo che caratterizza da sempre la sua comicità.

“Avete presente quando da ragazzino ti bevi quella birra di troppo e ti sembra di vedere tutto come un’allucinazione? Ecco a me è successo, tutto potevo immaginare tranne che avrei parlato di tango e valzer con Iva Zanicchi, Gabriel Garko e Giampiero Mughini, oppure consigliare a Enrico Montesano quale maglietta indossare” racconta Cassini “Ma soprattutto, ballando da Milly Carlucci, sono cambiati i miei argomenti: prima parlavo di vino, di cibo, di donne, adesso con le donne parlo di drenanti, depurativi e creme contorno occhi, praticamente sono passato da un cheeseburger double, al paso doble”.

“Sballando con le stelle – parlando con le donne” è stato scritto dallo stesso Dario Cassini, insieme a Massimiliano Papaleo e Daniele Ceva, autori che lavorano con Dario da anni. Lo spettacolo è prodotto ed organizzato da Opera Eventi e Occhioxocchio Entertainment. I biglietti sono in prevendita su Ticketone.

Dario Cassini classe 1967, cresciuto al Vomero, scopre la passione per il palcoscenico solo dopo aver lasciato Napoli. Attore poliedrico dalla solida formazione classica, comico e cabarettista, nella sua carriera ha lavorato in teatro, televisione e cinema, e i suoi spettacoli sono diventati libri di successo.