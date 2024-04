Concertone Primo maggio, i cantanti sul palco: il più atteso è Ultimo. Ecco le esibizioni previste da Geolier a Coez

Da Achille Lauro ai Cor Veleno e Piotta. Passando naturalmente per Noemi, che vedremo sul palco anche in veste di conduttrice insieme a Ermal Meta. Sono tanti gli artisti del cast del Concerto del Primo Maggio 2024 che mercoledì al Circo Massimo giocheranno - come si suol dire - in casa. Oltre alla voce di “Rolls Royce”, alle icone del rap capitolino e alla rossa cantante, davanti agli oltre 60 mila accalcati nell’antico circo romano, che quest’anno ospita la kermesse perché a Piazza San Giovanni si stanno svolgendo i lavori di ristrutturazione in vista del Giubileo 2025, dalle 15.15 in diretta su Rai3 - e su Rai Radio2 - si esibiranno anche Coez (con il bresciano Frah Quintale), Ariete, Ditonellapiaga e Mille. Ma il più atteso di tutti è Ultimo. Lo hanno svelato gli organizzatori del Concertone alla vigilia, facendo sapere che il cantautore romano è l’artista che ha generato il maggior numero di interazioni sui canali ufficiali dell’evento. L’annuncio della sua presenza nel cast in una settimana ha generato oltre 10 mila “mi piace” solo su Instagram. Boom anche per un altro grande rappresentante della nuova canzone romana come Leo Gassmann, con oltre 5 mila “mi piace”. Arriva da Roma anche Moonari, vero nome Giovanni Cosma, classe 1995, tra i tre vincitori del concorso per emergenti 1MNext, insieme ad Atarde (da Ancona) e a Giglio (da Torino).

Concertone Primo Maggio 2024: conduttori, cantanti, scaletta e dove vederlo

I cantanti sul palco

Non solo romani, però. Sarà un Primo Maggio kolossal. Con oltre 50 artisti che si alterneranno sul palco nel corso della giornata. Dal napoletano Geolier - si è aggiunto per ultimo, con i 3 Dischi di platino della sanremese I p’ me, tu p’ te e i 6 Dischi di platino per l’album Il coraggio dei bambini - ai salentini Negramaro, passando per i milanesi Mahmood, Tananai, Dargen D’Amico, Malika Ayane e Rose Villain, i siciliani Colapesce e Dimartino e La Rappresentante di Lista e pure l’armena Rosa Linn (vista all’Eurovision due anni fa). «Farlo qui, nel centro di Roma, è stata un’impresa.

Realizzeremo un docu-film», anticipa l’organizzatore e direttore artistico Massimo Bonelli.

L’anteprima del Concertone sarà condotta da BigMama su RaiPlay a partire dalle 13.15 e vedrà rompere il ghiaccio le scommesse di questa edizione: da Alda a Anna Castiglia, passando per Chiamamifaro, Lina Simons, Mille, Teseghella, Tripolare, Uzi Lvke, Etta, Irbis, Vale LP. Al Primo Maggio si ascolteranno canzoni, ma anche interventi sull’attualità. L’etologa e antropologa star Jane Goodall, britannica, 90 anni, nota per i suoi studi sugli scimpanzé (che portarono a risultati fondamentali nella comprensione dei processi di pensiero degli animali) e per il suo impegno ambientale, dovrebbe leggere un testo incentrato sul cambiamento climatico. Noemi parlerà di violenza sulle donne.

Ci sarà anche Morgan. L’ex giudice di X Factor oggi non si è presentato in giornata all’udienza a Imperia per il processo per diffamazione che lo vede imputato, citato in giudizio da Bugo per la lite in diretta a Sanremo 2020 (il giudice non ha accolto la richiesta di legittimo impedimento dovuto a motivi di lavoro e ha aggiornato l’udienza al prossimo 28 maggio).