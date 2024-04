Centrale del Latte di Roma, Emanuele Alvaro della gelateria romana Maravè vince il “Premio Palatino d’Oro” al miglior gelatiere

È Emanuele Alvaro della gelateria Maravè di Roma, a Campo de’ Fiori, a vincere il “Premio Palatino d’Oro”, il concorso organizzato dall'Associazione Italiana Gelatieri (AIG) svoltosi oggi presso la sede della Centrale del Latte di Roma, al quale hanno partecipato le migliori gelaterie italiane.

Il vincitore del primo premio accede di diritto alla fase finale della Coppa Italia di Gelateria, organizzata a Novembre a Roma dall’Associazione Italiana Gelatieri.

L’evento nasce dalla volontà di celebrare la tradizione culinaria basata sul latte fresco prodotto e distribuito della Centrale, e consolida il legame con i consumatori di oggi e di domani.

Un’ulteriore occasione per ribadire la centralità dell’Azienda come punto di riferimento per il latte fresco di alta qualità, che si inserisce perfettamente nel piano di rilancio messo a punto dai vertici della Società dopo il passaggio di proprietà al Comune di Roma e agli allevatori del Lazio, nel quale rientrano il progetto “Bartist” inaugurato lo scorso febbraio, per la fornitura di latte fresco ai bar della Capitale e che proseguirà anche nei prossimi mesi con il lancio sul mercato di nuovi prodotti di gelateria con il marchio della Centrale.

«Ospitando la competizione dell’Associazione Italiana Gelatieri, la Centrale del Latte di Roma conferma il proprio impegno per il sostegno al settore della gelateria artigianale e per la valorizzazione dei nostri talenti artigiani», ha dichiarato il Presidente della Centrale del latte di Roma, Fabio Massimo Pallottini. «Come sanno bene all’AIG, l’eccellenza del gelato italiano è possibile solo grazie all’utilizzo di latte e panna di alta qualità ed è per questo che i migliori gelatieri, conoscendo gli ottimi standard che la Centrale offre ai consumatori, si rivolgono a noi e agli allevatori del Lazio», conclude Pallottini.

«La Coppa Italia non rappresenta solo una competizione ma è anche un momento importante perché dà la possibilità ai gelatieri italiani di sperimentare nuovi gusti e tendenze» ha spiegato il segretario generale dell’Associazione Italiana Gelatieri Claudio Pica. «In questa tappa di qualificazioni l’eccellenza ha giocato un ruolo importante: da un lato il gelato artigianale italiano oggi tra le materie prime del nostro Made in Italy, dall’altro la Centrale del Latte di Roma grande realtà economica e punto di riferimento nella produzione e distribuzione del latte fresco.

Insieme al prestigioso concorso Palatino d’Oro, i nostri gelatieri hanno seguito anche dei seminari sul latte fresco per esaltare il binomio latte e gelato», conclude Pica.

I gelatieri in gara si sono sfidati nella preparazione del miglior gelato al cioccolato, usando come base preparatoria il latte e la panna fresca della Centrale.

A giudicare le preparazioni, una giuria di esperti composta da: Mario Serani, Vice Presidente e Ambasciatore del gelato italiano nel mondo; Saverio Troncone, docente della Centrale del Latte di Roma; Rosario Nicodemo, Ambasciatore del gelato italiano nel mondo e Campione del mondo di gelateria 2024; Ciro Chiummo, Campione del mondo di pasticceria; Eugenio Morrone, Ambasciatore del gelato italiano nel mondo e Campione del mondo di gelateria.

La giornata ha visto anche un seminario formativo per gli studenti degli Istituti alberghieri, una degustazione dei prodotti freschi della Centrale del Latte di Roma e del gelato artigianale prodotto dai gelatieri dell’Associazione e un corso professionale sulle proprietà del latte.

Centrale del Latte di Roma

Centrale del Latte di Roma ha una storia fatta di tradizione, qualità ed innovazione che dura da più di cento anni e che rappresenta un’eredità preziosa da custodire e preservare nel tempo.

L’azienda è un punto di riferimento sul territorio nella produzione e distribuzione del latte fresco, capace di garantire ai propri consumatori massimi standard di qualità, di sicurezza e di sviluppo di nuovi prodotti.

Il controllo della filiera produttiva, il know-how nella lavorazione, l’attenzione per la sicurezza alimentare sono i valori fondanti di Centrale del Latte di Roma, che oggi commercializza oltre 480.000 litri di latte fresco distribuiti in circa 2.250 locali della Capitale.

Associazione Italiana Gelatieri

L’Associazione Italiana Gelatieri nasce a Roma nel 1970 dalla passione di Alberto Pica per il Gelato Artigianale Italiano e per il mestiere del gelatiere.

Da sempre impegnata nella valorizzazione e nella diffusione di uno dei simboli dell’eccellenza italiana nel mondo, l’Associazione riunisce i migliori gelatieri d'Italia, spinti dalla passione per valorizzare e innovare un prodotto d’eccellenza filiera agroalimentare.