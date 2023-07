Venerdì 21 Luglio 2023, 22:03 - Ultimo aggiornamento: 22:05

Uniti a bordocampo e più combattivi che mai tra le righe bianche e gialle del Palatorrino, dove correre a perdifiato dietro a un pallone per una giusta causa. È il caso della “Crazy for Football”, la nazionale di calcio a cinque per persone con disturbi mentali, che è tornata nel campo indoor del quartiere Torrino, a distanza di cinque anni dalla vittoria mondiale conquistata a Roma nel 2018. E, sempre nella capitale, i ragazzi di mister Enrico Zanchini si sono scontrati nell’amichevole contro la rappresentativa ItalianAttori, composta da tanti artisti tra cui Gilles Rocca, il doppiatore e presidente di ANAD, Daniele Giuliani, Riccardo Acerbi e molti altri, tutti pronti a indossare gli scarpini per prendere parte all’evento sportivo svoltosi in Via Fiume Giallo.

Il progetto “Crazy for Football” nasce nel 2016 su iniziativa del medico psichiatra Santo Rullo, ricevendo immediatamente sostegno da Figc con l’arrivo delle divise ufficiali. Sostenuti da Ecos - European Culture and Spot Organization e con il patrocinio di Rai per la sostenibilità e Figc, in meno di tre anni gli azzurri guidati dal ct Zanchini, si sono laureati campioni del mondo vincendo la “Dream World Cup”. “È stata una partita di elevato livello tecnico – ha spiegato Valerio Di Tommaso presidente di Ecos che ha organizzato l’evento – ma anche un momento di responsabilità ed inclusione sociale. Queste partite rappresentano momenti fondamentali nel percorso dei nostri ragazzi e siamo felici del pubblico presente”.

Molti gli attori che hanno accettato la “crazy-challenge”, come Luigi Nicolas Martini, Matteo Ranaldi e Fabrizio Nevola o l’ospite d’onore Víctor González, l’attore messicano protagonista del successo mondiale “Pasion Morena”, presente insieme alla futura collega di palco, l’attrice e ballerina Lucero Velez. Questo progetto – ha spiegato Rullo – ha una grande valenza dal punto di vista tecnico-sportivo e da quello scientifico. La Nazionale è una squadra di calcio con valori sportivi di livello. Inoltre è stata da stimolo ai tanti ragazzi che prima si nascondevano ad uscire allo scoperto e parlare del proprio disturbo, indossando una maglia che diventa simbolo di libertà e speranza”. In campo per il fischio d’inizio anche gli attori Fausto Sciarappa, Emiliano Ragno e altri.