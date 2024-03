Partita della solidarietà a Terni: tra gli attori in campo al Liberati Gilles Rocca, Andrea Rivera e Enzo De Caro

Il vincitore di Ballando con le stelle Gilles Rocca, Andrea Rivera di Striscia la Notizia, Daniele Pecci di Orgoglio e Enzo De Caro, fondatore dello storico trio La Smorfia con Massimo Troisi e Lello Arena sono tra le star che saranno protagoniste al Libero Liberati mercoledì mattina per la partita della solidarietà.

In campo le vecchie glorie della Ternana, la rappresentativa ItalianAttori e la nazionale All Stars Sosia in un triangolare per un fine benefico.

Il ricavato andrà infatti a sostenere le attività di SOS Villaggi dei Bambini, organizzazione impegnata nel sostegno e accoglienza di bambini privi di cure familiari. Sugli spalti ci saranno oltre 4.400 studenti dalle scuole elementari, medie e superiori molti dei quali per la prima volta entreranno nello stadio cittadino. In vendita per il pubblico i biglietti per le curve al costo simbolico di 5 euro con prevendite disponibili tramite il circuito Vivaticket.

Nella rappresentativa ItalianAttori ci saranno Enzo Decaro (La smorfia con Massimo Troisi e Lello Arena, varie serie tv), Gilles Rocca (vincitore di Ballando con le stelle e Tale e Quale), Andrea Rivera (Striscia la notizia Canale 5/Rai 3), Daniele Pecci (Orgoglio di Rai e serie tv), Antonio Serrano (2 agosto, la strage di Bologna, film e varie serie tv), Paolo Romano (Un posto al sole Rai 3), Omar Sandrini (Il punto di rugiada film), Emiliano Ragno (doppiatore di Terra amara), Stefano Veneruso (regista di cinema), Vincenzo De Michele (Lolita lo Bosco Rai 1), Enrico Tubertini (attorie di varie serie tv), Giulio Neglia (attore teatrale), Danilo Curi (direttore di doppiaggio), Matteo Ranaldi (Ménage film), Giorgio Sales (attore teatrale), Mauro Franciotti (indossatore internazionale e attore tv), Paolino Blandano (regista di teatro), Fausto Sciarappa (Il clandestino serie Rai 1) e Pietro Masotti (Paradiso delle signore Rai 1). In panchina come mister ci sarà Fabrizio Bricchi, il medico sociale Donatella Dambra, Fabio Lanuto, Giacomo Innorta ed Emanuele Pettini (massaggiatori e fisioterapisti).

Per gli ex rossoverdi saranno in campo i portieri Cunzi e Colasanti, e poi ancora Cejas, Defendi, Caccavale, Cibocchi, Papini, Miglietta, Brevi, Fabris, Manni, Borrello, Forte, Tozzi Borsoi e Borgobello, oltre a Rinaldi e Coletta della sezione femminile. In campo anche mister Roberto Breda, l'ex vicepresidente Paolo Tagliavento ed i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione Colasanti, Presciuttini, Sterlini, Fortunati, Spinelli e Proietti Trotti. In campo per una manciata di minuti, così ha promesso, ci sarà anche il presidente della Ternana, Nicola Guida.

Il ricavato andrà come detto a SOS Villaggi dei Bambini, organizzazione che si occupa di crescere bambini privi di cure familiari in villaggi attraverso l'istruzione e lo sport con l'obiettivo di reinserirli nei contesti familiari di provenienza, accoglierli in nuove famiglie o farli crescere e diventare autonomi.