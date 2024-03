Questa sera la Passione di Cristo a Sora, nuovi attori e scene ricostruite con la realtà virtuale

Torna in scena una delle più belle e seguite manifestazioni del territorio: "La Passione di Cristo", a cura dell'associazione culturale "Trecentosessantagradi". La diciottesima edizione, patrocinata dal Comune di Sora, si terrà stasera, domenica 24 marzo 2024, alle ore 20.30, in piazza Mayer Ross.

Lo scorso anno l'evento subì una pausa d'arresto per motivi organizzativi interni all'associazione che hanno, però, consentito alla dinamica realtà culturale locale di pianificare con calma i lavori e moltiplicare gli sforzi, con il risultato che l'edizione di quest'anno si preannuncia al di sopra di ogni aspettativa.

La Sacra Rappresentazione sarà ambientata, come di consuetudine, nella suggestiva cornice di Piazza Mayer Ross, un teatro naturale che ben si presta per un evento simile. La collina di Sant'Antonio invece sarà il luogo di esecuzione della pena della crocifissione, un vero e proprio Golgota naturale in pieno centro storico che catalizza su di sé gli occhi di migliaia di persone provenienti da tutta la provincia.

Aumentano, di anno in anno, gli sforzi organizzativi sia dal punto di vista scenico che dal punto di vista tecnico-logistico. Oltre alla qualità ed alla cura di tutti i particolari, come la recitazione dal vivo, i costumi, le luci e le sonorità attentamente selezionate, l'aspetto scenografico resta il fiore all'occhiello della manifestazione.

Grazie alla professionalità della ditta "Eventi-X Group Srl" di Anagni, sarà impiegata la tecnica di mapping in 3D (immagini virtuali proiettate che sembrano vere) con la quale la già suggestiva location assumerà, di fatto, le medesime sembianze dei luoghi che, due millenni fa, furono scenario della vera Passione di Cristo.

IL CAST

Oltre 70 sono i membri del cast, tutti attori non professionisti, ma amici che ogni anno mettono a disposizione il loro tempo libero per la realizzazione della manifestazione. Quest'anno nuovi attori hanno preso in consegna un testimone colmo di responsabilità; a partire da Gesù passando per Pilato e altri nuovi figuranti.La regia, come sempre, sarà curata da Cristian Florio con il supporto dei componenti dell'associazione stessa. I costumi portano la firma dello stilista Rocco Di Passio. Una ricostruzione perfetta delle ultime ore di vita del Nazareno in una drammatizzazione sempre più struggente e coinvolgente.Uno sforzo corale che viene ripagato dal calore delle tantissime persone che si accalcano in tutto il centro per ammirare lo spettacolo, commuovendosi sotto le tre croci posizionate sulla collina di Sant'Antonio che, illuminate scenograficamente, fanno rivivere davvero il momento della crocifissione di Cristo. Presenta la serata la giornalista Ilaria Paolisso. Al termine è previsto un breve intervento da parte del sindaco Luca Di Stefano e dell'assessore alla cultura Maria Paola Gemmiti.