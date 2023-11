Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'oro a Silvia Toffanin durante Verissimo, ecco perché

"Devo proprio imparare il turco..." è solo uno dei momenti in studio di Silvia Toffain mostrati nella puntata di oggi di Verissimo e incriminati da Valerio Staffelli, che le ha consegnato il Tapiro d'oro in onda. Il motivo del trofeo? Le difficoltà della Toffanin nel pronunciare i nomi degli attori di Terra Amara, la seguitissima soap opera turca i cui interpreti sono spesso stati ospiti negli studi di Verissimo.

Il momento irriverente

Tra le risate del pubblico e l'autoironia della conduttrice, lo storico inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli le consegna il poco ambito trofeo del Tapiro d'oro, uno dei simboli più riconoscibili del Tg satirico di Canale 5 che proprio oggi - 11 novembre - compie 35 anni.

Hilal Altinbilek (Zuleyha in Terra Amara) e Murat Ünalmis (Demir) sono solo due degli attori turchi ospiti negli scorsi mesi di Silvia Toffanin.

La quale non ha nascosto le proprie difficoltà nel pronunciare correttamente i propri nomi...e vista la combinazione di consonanti non proprio comune per noi italiani, possiamo capirla. Sono così stati mostrati i vari momenti in cui, con ironia e umiltà, la stessa Toffanin ha scherzato sulle proprie difficoltà, spesso chiedendo anche aiuto alla redazione e al pubblico in studio. E così, nei 35 anni di Striscia, non poteva mancare la consegna dell'iconico tapiro, il primo per la Toffanin.