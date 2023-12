Fara Sabina, gusto e cultura incontrano il Fara Film Festival

RIETI - Il Gusto e la Cultura incontrano il Fara Film Festival, fino a giovedì sera la manifestazione per la valorizzazione dei prodotti certificati del Lazio a Fara in Sabina, si unisce al festival del cinema ormai giunto alla V edizione.

La manifestazione. In occasione della manifestazione “Gusto e Cultura, le eccellenze enogastronomiche del Lazio incontrano la Sabina”, voluta dal Comune di Fara in Sabina e realizzata con il contributo di Arsial, sono numerosi gli appuntamenti che si sono alternati durante ile giornate dell’evento.

Produttori ed esperti di settore si sono incontrati a Palazzo Martini nel centro storico di Fara per presentare alcuni dei prodotti di eccellenza del territorio e della regione Lazio.

Sono stati presentati alcuni dei Dop e Igp regionali, tra questi il Pecorino Romano Dop, la Ricotta Romana Dop, il Prosciutto Amatriciano Igp e ovviamente l’oro verde della Sabina, l’olio extra vergine d’oliva Sabina Dop.

Il presidente del Consorzio Sabina Dop Petrucci ha raccontato le caratteristiche e le peculiarità dell’olio extravergine d’oliva, le cure che necessitano le piante durante le stagioni, la raccolta delle olive e la gioia per un’annata speciale. E’ seguita una degustazione guidata, con assaggio e partecipazione dei presenti. Lo stesso per gli altri prodotti che rappresentano la cultura dell’enogastronomia regionale. Prodotti che valorizzano territori e che diventano simbolo stesso dei luoghi in cui vengono realizzati. Spesso frutto di tradizioni secolari, diventano sempre più ambiti anche a livello internazionale, richiamo turistico e dunque indotto economico per il territorio.

La regione Lazio è ricca di queste eccellenze e questo evento ha voluto porre l’attenzione sulla grande cultura enogastronomica regionale. Nelle sale di Palazzo Martini, dimora storica del XV secolo si sono svolti gli incontri durante i quali è stato possibile degustare vari prodotti, conoscerne le caratteristiche e gli abbinamenti in cucina, ma soprattutto è stato possibile apprezzarne il valore culturale e il grande lavoro che c’è dietro la loro realizzazione.

Il Fara Film Festival. La manifestazione si è unita per un’occasione speciale anche al cinema, durante la serata Winter Edition del Fara Film Festival.

Gli organizzatori, da sempre in prima linea per promuovere le eccellenze del territorio, sulla scia del successo e dei riconoscimenti ottenuti dal festival nel corso degli anni, hanno voluto dare ulteriore visibilità alla manifestazione, proponendo nella serata finale di giovedì 28 dicembre una serie di attività promozionali.

Degustazione di olio extravergine, del prosciutto Amatriciano e cena finale realizzata dagli chef di Martini Eventi, organizzatore dell’evento, con le eccellenze Igp e Dop del Lazio, con la presenza di produttori ed esperti del settore. Attrazione della serata enogastronomica la preparazione della Cacio e Pepe, preparata a vista e mantecata nella forma di Pecorino Romano Dop, gioia per gli occhi e il palato dei presenti.

Gli ospiti - La serata di cinema si terrà con la proiezione di alcuni cortometraggi, alla presenza di attori e registi. Tra gli ospiti anche Francesco Pegoretti, che vive a Castelnuovo di Farfa, già vincitore del David di Donatello e candidato all’Oscar nella scorsa edizione, per il suo lavoro nel mondo cinematografico.Madrina d’eccezione della serata, la bellissima Roberta Giarrusso, attrice di cinema e Tv, alla quale è dedicato un omaggio con un bellissimo video sulla sua carriera.

La serata si è concluderà con i premi ai registi e agli attori presenti, inoltre con i ringraziamenti da parte degli organizzatori.

Soddisfatta per l’iniziativa il sindaco di Fara e Presidente della Provincia di Rieti Roberta Cuneo per una manifestazione, con ospiti presenti ad ogni incontro, visibilità per i prodotti presentati, cultura e indotto per il territorio.

Un ringraziamento speciale – dicono gli organizzatori - al Comune di Fara in Sabina e all’Arsial, l’Agenzia Regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio, per aver promosso e sostenuto la manifestazione. Il connubio delle eccellenze enogastronomiche, la valorizzazione del territorio e il cinema si è rivelato vincente e di grande richiamo. Appuntamento alla prossima edizione e a Luglio 2024 con la V° edizione del Fara Film Festival”.