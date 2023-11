Martedì 21 Novembre 2023, 00:04

Giovani attori, registi, note e tanto pubblico per un particolare appuntamento cinematografico. Al teatro di piazza Bartolomeo Romano, nel cuore della Garbatella, è in corso il “Palladium Film Festival–CineMaOltre”. Ovvero un importante spazio di riflessione e dibattito sul cinema e l’audiovisivo. E sono i Manetti Bros i protagonisti della terza giornata della kermesse.

Registi, sceneggiatori e produttori romani, i talentuosi autori ricevono il Premio Palladium e, insieme al critico Alberto Crespi, incontrano gli spettatori commentando una serie di sequenze della loro prolifica produzione: dalla trilogia di “Diabolik” ad “Ammore e malavita”. Poi aperitivo in un vicino locale. Grande spazio, nel corso dell’iniziativa, anche ai giovani autori e ai cortometraggi. Qualche ora prima, applausi per la proiezione del film “Non credo in niente”, opera prima di Alessandro Marzullo, a cui segue l’incontro con il regista, i produttori Martina Cavazzana, in giubbotto animalier e sfizioso basco nero, Lorenzo Lazzarini, Antonio Olando e Nicholas Fiorentino e gli interpreti Demetra Bellina, in delizioso cappellino a falda rossa, Giuseppe Cristiano e Renata Malinconico, in cappottino beige. Tutti accolti dall’ideatore del festival, Vito Zagarrio. Appaiono l’attore Pippo Lorusso e la costumista e scenografa Maria Gorgoglione. Tra gli altri esordienti, Lyda Patitucci, con “Come pecore in mezzo ai lupi”, e Alain Parroni, con “Una sterminata domenica”.

Tra una proiezione e l’altra, si commenta lungo le poltroncine, qui al teatro c’è notevole attenzione per le nuove generazioni ma anche per i grandi maestri. Sfilano infatti, in queste articolate giornate, Nanni Moretti, che accompagna la proiezione del suo film “Sogni d’oro”, e poi Emanuele Crialese, che presenta “Nuovomondo” e racconta l’incontro con Scorsese. Atteso Gabriele Mainetti con i suoi cortometraggi. Ad animare i pomeriggi della manifestazione, il concorso riservato agli under 35, “Carta bianca Dams”, con una selezione di 19 titoli. Ad impreziosire il programma, in scaletta il concerto all’insegna dell’ibridazione tra musica e cinema del gruppo siciliano degli Okiees e la proiezione, in collaborazione con Amnesty International, del film “Male Nostrum” di Fabio Masi.