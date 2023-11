Roma, brindisi e celebrità: tutto il gusto "Formidabile" del cinema

“Formidabile” di nome e di fatto. Lo è stato senza ombra di dubbio il romano Armando Bomba, uomo della notte, con una decennale esperienza in fatto di locali notturni e degustazioni al banco di liquori e amari. A lui (venuto a mancare lo scorso anno) e alla sua creatura, l’Amaro Formidabile la storica distilleria romana Pallini (che ha acquisito nel 2022 il marchio Formidabile), ha voluto dedicare un omaggio realizzando il cortometraggio “La storia di un’impresa Formidabile”. Alla proiezione al cinema Farnese è intervenuto Francesco Pannofino arrivato insieme alla moglie Emanuela Rossi: l’attore ha messo a disposizione la sua voce.

Davanti l’entrata del cinema di Campo de’ Fiori si è piano piano raccolto anche una parte del cast della mitica serie televisiva “Boris” tra cui gli amici Caterina Guzzanti, Carlo Luca de Ruggieri, Massimo de Lorenzo con Giulia Mombelli e Valerio Aprea: insieme salutavano soddisfatti lo sceneggiatore e regista Giacomo Ciarrapico a cui si deve l’idea del cortometraggio, mentre la regia è di Giovanni Stella. Oltre alla Presidente Micaela Pallini soddisfatta del risultato, si riconoscevano per il mondo del beverage romano anche Carla Trimani, Massimo D’Addezio famoso bartender, Inge Molinari e Sofia Bernabei.

Sullo schermo, partendo da una lettera scritta da Bomba, si è dipanata la sua storia e la sua inventiva: emerge chiaro come il mondo degli spirit lo voleva conquistare davvero. Tutto ha inizio nel 2014 e nel 2016 arrivano le prime 500 bottiglie: da qui si definisce il suo successo, visto che “Formidabile” comincia a essere proposto nelle migliori enoteche, con la sua caratteristica bottiglia massiccia e l’etichetta con l’impronta futurista. Nel 2018 il primo riconoscimento internazionale, con la Gran medaglia d’oro al concorso “Spirit selection” a Bruxelles, poi la medaglia d’oro all’International spirits challenge a Burgess Hill, in Inghilterra. Impossibile trascurare Bomba come uomo della notte, frequentatore del baretto di Prati “40°” come di altri locali tra cui il “Jack” in piazza delle Coppelle, che ha fatto la storia della movida anni Novanta. Per tutti gli ospiti dopo la proiezione e qualche domanda moderata dalla giornalista Claudia Catalli, è giunto il momento di apprezzare “Formidabile” con degustazione a cura di Roscioli e Mazzo.