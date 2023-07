Sabato 15 Luglio 2023, 06:22 - Ultimo aggiornamento: 06:25

Ancora una coppia di ladri ripresa dai residenti esasperati dai continui furti. Nel mirino della banda di malviventi box e cantine condominiali di Torrino Mezzocammnino, quadrante a sud della Capitale. Lo stesso quartiere che lo scorso aprile aveva lanciato l'allarme per i ladri - fotografi. Anche in quel caso, erano stati i residenti a sorprendere i due banditi che si aggiravano per i pianerottoli fotografando porte e serrature. Le immagini, postate sulle pagine social del quartiere, erano rimbalzate di chat in chat. Ora un nuovo allarme.

I FURTI

Le telecamere posizionate all'ingresso delle cantine hanno quindi ripreso gli "svuota cantine" mentre si aggirano tra i box e scelgono quello da forzare. Un'ispezione andata avanti per diversi minuti la notte tra mercoledì e giovedì in via Andrea Cascella.

«Siamo da sempre bersaglio di ladri - spiega Francesco Aurea, residente in zona e presidente dei due gruppi del quartiere - solo che adesso siamo anche più organizzati. Da mesi- precisa Cascella- i furti sono sempre più frequenti nelle cantine, nei box ma anche nelle aree esterne. Nei piazzali dove parcheggiamo le auto che puntualmente vengono aperte o da cui vengono rubati pezzi da ricambio, pneumatici, marmitte. A questi blitz - conclude - si aggiungono i furti in appartamento. Quello della sicurezza nel nostro quartiere è un nodo ancora da sciogliere». Ecco perché i residenti si sono organizzati con chat e pagine social su segnalare e allertare quanto avviene nel quartiere.

LA MAPPA

L'ultimo furto dunque è avvenuto in via Andrea Cascella. Ma nelle settimane precedenti blitz si sono registrati in via Gianluigi Bonelli, via Giuseppe Lucchetti Rossi, via Aurelio Galleppini.

«Lo scorso giugno- racconta Flavia Cartoni - sono entrati nelle cantine della mia palazzina di via Galleppini. Hanno portato via alcune biciclette, attrezzature sportive, attrezzi. Poi hanno caricato tutto su un camion e sono scappati. Ci siamo accorti del furto solo la mattina quando un vicino di casa ha notato la porta del box lasciata aperta. Poi abbiamo controllato le telecamere di video sorveglianza e abbiamo visto l'intera sequenza. Dalle immagini - dice ancora la residente- sembrano sempre gli stessi due uomini che l'altra notte si sono intrufolati nella palazzina di via Cascella».

IL PRECEDENTE

Lo scorso aprile i residenti del quartiere avevano sorpreso - e ripreso grazie a una telecamera del palazzo- un ragazzo che, in abiti eleganti per non dare nell'occhio, si attardava sui pianerottoli fotografando i portoni. Un "nuovo" sistema - forse- per duplicare le chiavi. Oppure uno stratagemma per studiare come scassinare la porta. «Ho controllato le registrazioni perché mi hanno anche citofonato, non aspettavo nessuno e non ho aperto per prudenza. Quindi ho controllato le registrazioni e ho visto quel ragazzo aggirarsi e fotografare i nostri portoni. Credo che stesse controllando anche chi era presente in quel momento in casa, ecco perché ha citofonato al mio campanello», aveva poi raccontato la residente allertando il quartiere dell'incursione.