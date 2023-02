Martedì 14 Febbraio 2023, 00:10

RIETI - Senza remore né deterrenti. Ladri in casa in via della Verdura mentre i proprietari dormono. In via Labro, invece, sono costretti a chiudersi a chiave nella camera da letto per poi fuggire. Caccia al ladro da parte delle forze dell’ordine: alcuni soggetti sarebbero finiti nel mirino degli investigatori della polizia e dei carabinieri. Un cerchio che si sta stringendo sempre di più e non è escluso che, nelle prossime ore, siano resi noti fermi, denunce o arresti. In alcuni punti della città, grazie alle telecamere di videosorveglianza sia pubbliche che private, sarebbero stati ripresi i passaggi di soggetti sospetti, sui quali le forze dell’ordine stanno eseguendo ulteriori approfondimenti per risalire con certezza all’identità dei responsabili.

Gli episodi. Nella notte tra sabato e domenica, in pieno centro storico, in via della Verdura, i ladri si sono introdotti in un appartamento riuscendo, con leve e grimaldelli, a forzare i punti di accesso: porte o finestre. Nonostante la presenza dei padroni di casa all’interno che dormivano - sarebbero state circa le 3 del mattino - i ladri si sono intrufolati dentro per rubare contanti, portafogli e telefoni cellulari. Il solito bottino per fare cassa e poi si sono dileguati senza fare rumore e senza essere scoperti. Al mattino la constatazione del furto avvenuto nella notte e la denuncia raccolta dai carabinieri che ora indagano.

Disavventura - in questo caso sia per i ladri che per i proprietari - in via Labro, traversa di viale Maraini. I malviventi hanno facilmente raggiunto un balcone al primo piano e da lì hanno avuto accesso all’appartamento dopo aver forzato una porta-finestra. Per loro neanche il tempo di mettere a soqquadro la camera da letto alla ricerca di contanti e preziosi che ecco rincasare la proprietaria, ignara di quanto stesse accadendo all’interno. I ladri, uditi i rumori e compreso che qualcuno aveva fatto ingresso in casa, si sono barricati nella camera da letto, chiudendosi a chiave dall’interno per non essere scoperti. Soltanto mettendo mano alla maniglia per entrare, la proprietaria ha intuito che probabilmente dall’altra parte della porta c’era qualcuno, segnalando così l’episodio al 112. Intanto i ladri, così come erano entrati - uscendo sul balcone e poi calandosi giù - hanno fatto perdere le loro tracce senza essere visti. Sul posto è intervenuta la Squadra volante dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, unitamente ai tecnici della polizia Scientifica per il rilevamento di elementi utili alle indagini e per risalire ai responsabili attraverso il rilevamento di impronte e tracce eventualmente lasciate dagli ignoti visitatori.

I negozi. Vetro in frantumi, intanto, sia al Sazerak che a Il Bottarolo in via Tancredi, nel capoluogo.

Un momento critico per i furti in città, ma anche in provincia. Non è stato sufficiente il potenziamento dei servizi di controllo e pattugliamento ma, al momento, grazie ai riscontri dai sopralluoghi post-furti, sono stati acquisiti elementi decisivi alle indagini: vige ora il massimo riserbo da parte della questura di Rieti e del comando provinciale dei carabinieri di Rieti in attesa di nuovi sviluppi e per interrompere la preoccupante ondata di furti che dal mese di dicembre non si è, di fatto, mai arrestata, creando un certo allarme sociale.