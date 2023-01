Domenica 8 Gennaio 2023, 07:15

PERUGIA Schiuma sugli allarmi delle abitazioni: è il nuovo sos che arriva dalla zona tra Ponte San Giovanni, i Loggi e Balanzano. Messaggi attraverso gruppi whatsapp e anche sui social network, per far sì che tutti stiano con gli occhi bene aperti e che ognuno segnali movimenti e situazioni strane.

Quella dei furti rappresenta un’emergenza in continuo divenire, storicamente ogni anno dal mese di ottobre fino a dopo le vacanze di Natale. Quanto viene segnalato, anche a livello di social network, dai residenti di quell’area certifica due cose: la prima è che l’azione delle bande è continua, e la seconda è che quell’area in questi mesi è stata presa particolarmente di mira, dal momento che almeno da novembre i residenti segnalano e lamentano l’azione dei ladri.

GLI ASSALTI

Schiuma sugli allarmi delle case, ma non solo. Dal momento che sempre dalla zona arrivano anche testimonianze di infissi divelti. Non è da escludere che entrambe le cose possano rappresentare un vero e proprio “modus operandi” di una banda in azione nella zona. Raid mordi e fuggi, sfruttando anche il fatto di trovare case momentaneamente abbandonate proprio per via del periodo di feste e giorni di ponte.

Ed ecco il terzo inquietante elemento: la presenza di basisti sul posto. Una presenza che statisticamente si accompagna al riscontro di un’attenzione particolare da parte di una banda di ladri per una certa zona.

Ebbene, stando sempre ai racconti dei residenti (espressi anche via social attraverso il gruppo “Noi di Balanzano” oltre che nei gruppi whatsapp del quartiere e aree limitrofe) è stata da qualche giorno notata la presenza di un giovane che gira per le vie illuminando con una torcia le case e in particolar modo il retro e i balconi evidentemente per individuare il punto giusto per entrare e poi scappare. Questa presenza è stata segnalata ai carabinieri di Ponte San Giovanni che si sono messi subito al lavoro.

I CONSIGLI

Necessaria insomma la massima attenzione . Fondamentale, prima di uscire di casa o di partire per qualche giorno, assicurarsi di chiudere bene porte e balconi, tapparelle e finestre. Come altrettanto fondamentale è lasciare una luce accesa per non dare l’impressione di una abitazione vuota a lungo, soprattutto se si abita in zone isolate. La precauzione più importante è però legata al mondo dei social: evitare di postare foto o riferimenti a eventuali vacanze fuori città, perché i ladri o persone a loro vicine anche dai social possono prendere informazioni importanti.