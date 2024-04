Domenica 28 Aprile 2024, 00:16

Generosi, solidali, spesso innovatori e mossi da un forte senso di comunità. Sono i 29 giovanissimi, tutti nati dal 2000 in poi, scelti come “Alfieri della Repubblica” dal presidente Sergio Mattarella. Protagonisti di storie bellissime, spesso accomunati da amore per l'ambiente e per la cultura. Tra gli atti premiati quest'anno molti di coloro che si distinsero nelle alluvioni tosco-emiliane del 2023. Vicende, ricorda il Quirinale, «che hanno portato alla luce l'altruismo, la generosità e il senso di comunità di tanti giovani», ma anche altre storie di ragazzi«"che hanno saputo trasformare la passione per la scrittura o per le scienze in un ponte per ridurre le disuguaglianze». Mattarella ha assegnato anche tre targhe per azioni collettive di giovani che hanno espresso i valori della solidarietà.

LA STORIA

Molte delle storie arrivano inevitabilmente dalla Romagna, nei gironi dell'alluvione. Ci sono molti angeli del fango come Valeria Frasca, 18 anni, che ha coordinato l'attività di giovani arrivati ​​da tutta Italia; Selim Ayach, 17 anni, che rianimò una persona in arresto cardiaco; Abderrahim Ben Rhouma, 14 anni, volontario per i cesenati che avevano accolto la sua famiglia tunisina; Guido Betti, 19 anni, che realizzò una piattaforma informatica per coordinare i volontari; Letizia Galletti, 20 anni, che confortò la comunità organizzando serate musicali; Matteo Violani, 18 anni, distintosi nel volontariato. Premiata anche Ginevra Minetti (17 anni, Prato) che nell'alluvione toscana partecipò alla ricerca dei dispersi. Premiato chi ha saputo coniugare cultura e valore sociale, come la brindisina Elisa Palombo, che ha ridato voce attraverso la sua penna a una giovane vittima di mafia, o Lorenzo Sassaro, 18enne vicentino, per il rigore nella ricerca astronomica che gli ha consentito di scoprire una nuova stella. Infine spazio agli atti di coraggio come quello di Matteo Zago che a soli otto anni riuscì a fermare l'auto guidata dal padre, colpito da malore; Emanuele Nicola Affaticati (16 anni, Piacenza) per aver sventato un femminicio; o Sebastiano Guazzeroni, perugino di appena 9 anni, per aver fatto soccorrere il padre colpito da un malore durante una passeggiata nei boschi.