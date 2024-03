Venerdì 22 Marzo 2024, 13:29 - Ultimo aggiornamento: 13:30

Il trucco c’è, ma non tutti lo vedono: un uomo si getta sotto un’automobile mentre esce da un parcheggio fingendo un investimento per ottenere il risarcimento dall’automobilista preso di mira. E’ quanto accaduto giorni fa a una ragazza, nei pressi di piazza Ragusa, sull’Appia. Il malvivente è stato mascherato dalla vittima che ha poi lanciato l'allarme (social): «Attenzione a un uomo, quarantenne circa, in bicicletta, con capelli scuri e occhiali da vista». Insomma, l'ennesima truffa a Roma.

La tecnica

Erano da poco trascorse le 21.30 quando la giovane stava rincasando. «Dopo aver più volte camminato alla ricerca di un parcheggio - racconta a “Il Messaggero” Francesca (la chiameremo così) - ho trovato un posto libero. Pochi istanti dopo ho avvertito un rumore e le lamentele di un signore». Dietro il mezzo, un uomo che accusava la malcapitata di turno di essere stato investito. «Avevo sentito da un’amica che in zona c’erano stati episodi simili e non sono affatto scesa dalla mia auto», spiega. Lui - il “furbetto” - con accento straniero, abiti scuri e carnagione olivastra ha richiamato l’attenzione della donna con ripetuti lamenti, provando in tutti modi a farla cadere nella sua trappola. Ma lei è riuscita a sventare la truffa: «Lo so che stai facendo finta». La ragazza ha ingranato la marcia e si è allontanata. A quel punto, il signore, come per miracolo si è alzato, ha ripreso la sua bici e si è dileguato. «Vivo e vegeto».