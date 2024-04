Roma, strappa il telefonino dalle mani di un minorenne e poi fugge: «Attenti, è un uomo con una bici grigia e una felpa nera»

Nessuna scusa banale o richiesta particolare: uno sconosciuto si è avvicinato improvvisamente e gli ha strappato il cellulare dalle mani. Lui, un giovane minorenne, non ha potuto fare nulla perché il ladro è scappato immediatamente in sella alla sua bicicletta. I fatti sono accaduti pochi giorni fa – in pieno giorno – in viale Bruno Rizzieri, nel quadrante est della Capitale.

La denuncia e l’allarme (social)

Il ragazzo - accompagnato dalla famiglia - si è recato in caserma dove ha sporto regolare denuncia.

Non è stato però possibile rintracciare il suo smartphone perché la password e l’opzione di localizzazione del dispositivo sono stati disattivati dal malvivente nel giro di pochissimi minuti. Quel telefonino tanto desiderato – nonostante il parere contrario dei genitori – era riuscito ad acquistarlo mettendo da parte nel tempo piccoli risparmi.

Ladro elegante a Roma, caccia all'uomo che entra nei palazzi e ruba: l'anziano ripreso dalle telecamere

Intanto all’interno di un gruppo social scatta l’allarme con i dettagli del ladro: «E’ un uomo – sulla quarantina - con una felpa nera e una bicicletta grigia», scrive la mamma del ragazzo. «La stessa cosa è accaduta 5 mesi fa a una ragazza – risponde un’altra utente - in via Libero Leonardi un uomo le si è avvicinato e le ha strappato il telefonino dalle mani». Mentre nella zona – ribadiscono a gran voce - crescono gli episodi di furti auto. «Appena un mese e mezzo fa mi hanno rubato la macchina sotto casa e nel giro di un mese sono stati compiuti 4 furti di auto e due nelle abitazioni».