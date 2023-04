Giovedì 27 Aprile 2023, 07:22 - Ultimo aggiornamento: 07:26

L'allarme in via Mario Menghini, a Colli Albani, è scattato la notte tra domenica e lunedì. Quando due banditi al volante di una Fiat Qubo hanno sfondato la vetrata della finanziaria. A chiamare le forze dell'ordine sono stati i residenti svegliati dal boato della porta finestra distrutta dall'impatto con la macchina. Una volta aperto il varco, due malviventi hanno forzato il bancomat portando via centinaia di euro scappando a bordo di una seconda auto. Quando gli agenti del reparto Volanti sono arrivati sul posto, hanno trovato solo la Fiat utilizzata per il colpo ma dei rapinatori nessuna traccia.

IL COMPLICE

Ad aspettare i due banditi dall'altra parte della strada, un complice a bordo di un'Audi Q3 che è partito a tutta velocità. Gli investigatori hanno proceduto con i rilievi sulla Qubo che dai primi accertamenti è risultata rubata e intestata a una società con sede a Trento.

Ma le indagini si stanno concentrando sul suv utilizzato per la fuga. Il sospetto è che il bolide possa essere collegato a una serie di furti denunciati tra il Casilino e Centocelle.

L'allarme era scattato il 13 aprile in due garage della zona: due colpi fotocopia messi a segno in una manciata di minuti. Il primo in via Casilina, intorno alle sei del mattino. I due banditi, con il volto coperto e armati di pistola, hanno fatto irruzione nella rimessa dove, dopo aver minacciato il custode, sono scappati via a bordo di un suv. Mentre gli agenti del Casilino erano ancora impegnati nella ricostruzione della dinamica della rapina, era scattato un secondo l'allarme. Nel mirino della banda infatti era finita anche la rimessa di via delle Palme a Centocelle. Pure in quel caso, i banditi erano scappati bordo di un bolide.

LE INDAGINI

Gli investigatori ora non escludono che i furti dei suv siano collegati ad alcune rapine messe a segno negli ultimi giorni. Ecco perché stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza in tutto il quadrante tra Colli Albani e il Casilino. A partire da quelle installate lungo via Menghini che hanno registrato l'assalto alla finanziaria con la Fiat Qubo usata come "auto ariete" e poi la fuga con l'Audi.