Lunedì 30 Gennaio 2023, 09:06 - Ultimo aggiornamento: 09:16

Dopo il quartiere Africano, i cassonetti intelligenti sbarcano anche a Prati e all'Appio. Entro la seconda metà del mese l'Ama collocherà i nuovi contenitori hi-tech anche in via dei Gracchi e in via Appia Nuova, nel tratto compreso tra piazza Re di Roma e piazza di Ponte Lungo. Un'iniziativa che arriva due mesi dopo la prima tranche della sperimentazione, avviata tra viale Libia, piazza Gimma e viale Eritrea. Anche qui, almeno per ora, non ci saranno i badge personali per aprirli, ossia la vera possibile rivoluzione per i rifiuti cittadini, che prevede la fornitura delle tessere magnetiche ai titolari delle utenze interessate, domestiche e non. Gradualmente, Ama inizierà a estendere questi nuovi cassonetti nel resto della città. L'obiettivo è duplice: evitare che sacchetti e bidoncini restino abbandonati in strada, creando sporcizia e degrado, superare il modello del ritiro porta a porta, considerato troppo costoso (il 75 per cento in più rispetto alla raccolta canonica).

Roma, caos rifiuti e Ama cerca un manager (con un bando nella notte di Natale)

La strada più pulita di Roma? Grazie a Cris, il clochard che la pulisce gratis



LE CARATTERISTICHE

La prima differenza del nuovo corso è la capacità: i contenitori vecchi, che saranno rimossi, hanno una capienza da 1.100 litri, mentre le nuove campane avranno una volumetria superiore, da 1.800 a 3.700 litri. Le nuove campane sono divise in batterie da quattro ciascuna: contenitore blu per carta e cartone, giallo per plastica e metallo, marrone per gli scarti organici, grigio per i materiali non riciclabili. Il sistema di svuotamento avverrà attraverso nuovi veicoli automatici a caricamento bilaterale manovrati da un solo operatore, contro i tre attualmente necessari. Un altro obiettivo, quindi, è quello di ridurre anche i tempi necessari per quest'operazione. Con effetti benefici per il traffico delle strade che ospitano i cassonetti, spesso bloccato proprio dal passaggio dei mezzi dell'Ama per la raccolta dei rifiuti.