Roma, sparatoria a piazza Montecastrilli in zona Appio. Un ferito si presenta al San Giovanni: «Ho difeso mia madre»

Resta un giallo la lite sfociata in una sparatoria avvenuta ieri pomeriggio all'Appio Tuscolano, a piazza Montecastrilli, zona Villa LAis. Un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell'ordine, si è presentato ieri al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giovanni con una ferita da arma da fuoco al tallone, affermando di esser stato colpito in piazza Montecastrilli senza dare ulteriori indicazioni oltre al fatto che ha detto di «aver protetto la madre».

I Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante lo hanno subito raggiunto sentendo la sua versione. Si ritiene che l'uomo sia coinvolto nella lite, con la conseguente esplosione di colpi d'arma da fuoco, segnalati da più persone al 112. Quando sono arrivati i militari non hanno trovato più nessuno, nemmeno i bossoli. Le indagini proseguono da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Piazza Dante per meglio chiarire la dinamica e il contesto in cui sarebbe maturata la lite.

Di certo la sparatoria in strada è stata segnalata dai residenti allarmati. I militari hanno trovato solo alcuni pallini. La prova che, comunque, qualcuno ha sparato. E ascoltato alcuni testimoni. Una persona avrebbe detto di aver visto un uomo ferito alla gamba, sanguinante. Le indagini sono ancora in corso. Per chiarire se si è trattato di lite per debiti, come propendono gli investigatori, o se c'è dietro dell'altro. Nella zona si sono consumanti negli ultimi mesi delitti legati al traffico di droga, guerre tra clan, diversi locali legati alla 'ndragheta sono stati chiusi. Anche l'area di Villa Lais è sorvergliata dalle forze dell'ordine, quale covo di spaccio e delinquenza.