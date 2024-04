Roma, sconosciuto trova un portafogli con denaro all’interno e lo consegna ai carabinieri. «Ho due figlie e devo dar loro il buon esempio»

Un’altra bella storia di onestà e senso civico - per nulla scontati - che fanno ben sperare nel futuro. A raccontarla un romano che, in una serata come tante, a poche centinaia di metri da una pizzeria a Tor Bella Monaca ha trovato un portafogli da donna che ha subito raccolto e aperto con l’intento di rintracciare la proprietaria. All’interno c’erano insieme al denaro, le carte di credito e i documenti d'identità della donna e dei suoi bimbi. «Ero con mia moglie in macchina - racconta Claudio a “Il Messaggero - quando l’abbiamo visto e preso subito. Poi siamo andati di corsa in caserma dai carabinieri e abbiamo sporto denuncia». «E’ stato giusto così - dice l’uomo - ho due figlie e devo dar loro il buon esempio e - aggiunge - la speranza ( qualora dovessi perdere un mio oggetto personale) è di ricevere lo stesso trattamento».

L’appello (social)

Subito dopo aver smarrito il suo portamonete, una donna ha deciso di affidarsi ai social e lanciare un appello all’interno di un gruppo Facebook per riuscire a ritrovarlo: «Stasera ho perso il portafogli in via Acquaroni vicino “La Pizzetta”, con documenti.

Se qualcuno lo trova, gentilmente, mi contatti in privato. Ho tutti i documenti miei e dei bimbi dentro, grazie», ha scritto la donna. Un’accorata richiesta di aiuto che si è in poco tempo trasformata in un messaggio di ringraziamenti: la donna è stata contattata di militari e il borsellino inizialmente smarrito è ritornato nelle sue mani. «Aggiornamento: grazie a tutti - si legge nel post - e in special modo al signor. Claudio che ha ritrovato il portafoglio e portato ai carabinieri. Grazie mille, un uomo veramente di grande cuore».