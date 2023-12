Ladro elegante a Roma, caccia all'uomo che entra nei palazzi e ruba: l'anziano ripreso dalle telecamere

«Quando mia figlia è rientrata a casa ha trovato l’appartamento ripulito. Ha un sistema di video sorveglianza e quando abbiamo controllato abbiamo visto il ladro, a volto scoperto, mentre forzava la porta d’ingresso. Dopo al denuncia alla polizia, abbiamo deciso di allertare i condomini. Così abbiamo scoperto che era già stato notato in altre palazzine e che già aveva colpito nella nostra zona». Il racconto è di Pietro Nicotera, familiare della residente in via Filippo Marchetti, nel Quartiere Africano. Insieme alla denuncia per il furto subito lo scorso giovedì ha poi postato le foto sui canali social del malvivente. Le sequenze sono inequivocabili: l’uomo si aggira nel pianerottolo puntando al portone della vittima. In pochissimi secondi, forse con un passepartout, forza la serratura e quindi ripulisce l’appartamento. I residenti della palazzina allarmati per quanto accaduto hanno poi visionato a ritroso le immagini delle telecamere: da quanto emerso nei due giorni precedenti al furto l’uomo si aggirava nella palazzina studiando orari e spostamenti dei condomini. Un giro di ricognizione prima di colpire.

IL RICONOSCIMENTO

«Alla polizia abbiamo consegnato anche il video e le foto ricavate dalla telecamere di video sorveglianza» sottolinea Nicotera: «Le foto sono molto chiare.

Ora speriamo solo che le forze dell’ordine lo riescano a prendere. Abbiamo pubblicato le foto per i vicini di casa e i residenti del quartiere, affinché si presti la massima attenzione con la speranza che gli investigatori lo riescano a fermare».

Intanto però gli scatti postati sulle pagine social del quartiere dal condomino di via Marchetti sono rimbalzate di chat in chat. Così il ladro è stato riconosciuto anche da altre vittime. Un ladro seriale dunque: «L’abbiamo incrociato anche noi, nel nostro palazzo ha rubato i pacchi davanti ai nostri portoni» ha segnalato una residente di viale Libia: «L’ho riconosciuto dalla foto». Ma non solo: da quanto riferiscono i residenti, lo stesso bandito sarebbe stato riconosciuto anche dai residenti di via Pietro Mascagni e via Arrigo Boito. Incastrato anche in questo caso, dalla foto postata sui social. Intanto gli agenti di polizia del commissariato di zona hanno avviato una fitta rete di ricerche. Da quanto ricostruito attraverso i video della sicurezza e le denunce delle vittime, l’uomo agirebbe sempre in pieno giorno. E così come è stato segnalato, prima di entrare in azione studia la palazzina per giorni prima di scegliere la vittima.

IL PRECEDENTE

Non un caso isolato. Lo scorso aprile anche i residenti di Mezzocammino, quadrante a sud della Capitale, hanno sorpreso un ladro aggirarsi tra i portoni del quartiere mentre “studiava” serrature e porte.

Il video, anche in quell’occasione, era stato poi postato nella chat e nelle pagine social del quartiere per allertare i residenti. Nei fotogrammi si vedeva infatti un giovane, ben vestito in giacca e cravatta, che si attardava davanti gli ingressi del palazzo. Con un particolare che aveva fatto scattare l’allarme nel quartiere: il ragazzo aveva scattato diverse foto prima di allontanarsi. Un sistema, hanno ipotizzato, per duplicare le chiavi o e uno stratagemma per studiare come scassinare la porta. Dopo la pubblicazione delle foto via social però, il ladro non è stato più notato aggirarsi nei palazzi del quartiere e le telecamere di video sorveglianza non hanno più registrato movimenti sospetti davanti ai pianerottoli.