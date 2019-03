Roma, ruba a villa Ada con il figlio di 12 anni e il complice: presi

Passeggiava nel parco di Villa Ada con il figlio di 12 anni, per confondersi tra le famiglie. Il ladro è stato sopreso a scassinare, insieme a un collega, i bauletti degli scooter. I due sono stati fermati dagli agenti del commissariato Vescovio, he nell'approssimarsi della primavera e delle belle giornate, hanno intensificato i controlli nel parco.

I due uomini, L.B. e D.R. rispettivamente di 28 e 58 anni, cercavano di impossessarsi degli oggetti custoditi all'interno dei bauletti degli scooter parcheggiati nei pressi di Villa Ada, all'entrata di via Ponte di Salario. Con loro il ragazzino di 12 anni, figlio di uno dei due. Sono stati denunciati per furto in concorso, mentre il minore è stato subito riaffidato alla madre. © RIPRODUZIONE RISERVATA