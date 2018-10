Roma, Atac: vendita dei biglietti a settembre aumentata del 2,5%

Cresce la vendita dei biglietti di bus e metro. Anche a settembre, fa sapere Atac, prosegue il trend positivo: il mese è stato chiuso con ricavi per oltre 22,4 milioni di euro, l'1,2% in più rispetto a settembre 2017. Al risultato hanno contribuito l'andamento dei ricavi da abbonamenti annuali, in aumento del 4,3% rispetto a settembre 2017, e dei titoli turistici (24h, 48H,72H), cresciuti del 5,3%, che confermano la performance soddisfacente del 2018.

Dall'inizio dell'anno, infatti, i ricavi provenienti da questi titoli sono aumentati del 10,8% rispetto allo stesso periodo del 2017, superando i 18 milioni di euro. Nel primi nove mesi dell'anno, complessivamente, i ricavi da titoli di viaggio hanno superato i 199 milioni di euro, migliorando le previsioni di budget dello 0,8% e in crescita del 2,5% rispetto ai primi nove mesi del 2017. Oltre ai titoli turistici, Atac segnala l'aumento dei ricavi registrato sui Bit 100 minuti (+2,5%) e sugli abbonamenti annuali (+3,4%) oltre alla notevole crescita (+175%) dei ricavi da titoli venduti tramite il canale dematerializzato B+, che consente di acquistare titoli tramite lo smartphone.

Ultimo aggiornamento: 11:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA