Un pestaggio in piena regola e dalle caratteristiche inquientanti. La vittima è un quarantenne, un autista del tram 14 ed è stato preso a calci e pugni. È successo a Roma, nei pressi di Centocelle, all'altezza di viale Togliatti. Erano le sei del mattino e il mezzo era comunque affollato nonostante non fosse un orario di punta. I passeggeri che viaggiavano a bordo del tram non avrebbero mai immaginato quello che sarebbe accaduto di lì a poco.

Centocelle, autista del tram 14 fatto scendere dal mezzo e pestato a calci e pugni: indagine per trovare i due autori dell'aggressione

Due stranieri hanno iniziato a picchiarsi. Il tram stava transitando all'incrocio tra viale Palmiro Togliatti con via Ostuni. In sostanza i due picchiatori hanno teso un’imboscata all’autista. Lo hanno preso con la forza e lo hanno fatto uscire dalla sua postazione. Poi è stato pestato.

L’uomo è stato aggredito a calci e pugni.

Le ferite alla testa hanno cominciato a sanguinare e il sangue gli ha rigatoil volto e il collo. Il pestaggio è proseguito nonostante le ferite. Poi gli autori dell'aggressione sono fuggiti e di loro si sono perse le tracce.

È stata allertata la polizia e gli agenti, appena hanno visto le condizioni dell’autista, hanno subito chiamato un’ambulanza. L'autista era comprensibilmente sotto choc. Faceva fatica a parlare e a raccontare quello che era accaduto.

I due aggressori nel fuggire hanno spaccato anche una porta del tram. Sono in corso indagini per individuare i due stranieri.