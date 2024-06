Sabato 1 Giugno 2024, 06:15

Da un passivo di 50 milioni a un attivo di quasi 11. Il bilancio 2023 di Atac registra un miglioramento di 61 milioni sull’anno precedente. Lo ha reso noto ieri l’azienda, spiegando che questo risultato è dovuto a un efficientamento della produzione di esercizio: in sostanza, sono cresciuti i ricavi e sono diminuiti i costi.

Classifica quartieri in cui si vive meglio, Roma sorpassa Milano: sul podio Testaccio e Aventino. Bene anche l'Appio

I DATI

In particolare, la voce “costi di produzione” ha registrato un calo di 44,4, milioni di euro (arrivando a 947,7 milioni). Diminuzione dovuta anche e sopratutto al fatto che il 2022 aveva visto un aumento record dei costi energetici dopo lo scoppio della guerra in Ucraina (e i riflessi sui mercati). Gran parte dei “costi di produzione” tagliati riguardano infatti quelli per i servizi (-37,8 milioni). A loro volta riconducibili al calo intervenuto nel frattempo del costo dell’energia (carburanti -17,8 per cento, gas -52,5 per cento, energia elettrica -41,6 per cento) e alla riduzione dei costi delle materie prime (-8,6 milioni di euro). Voci ovviamente centrali in un’azienda di trasporto urbano. L’altro segno meno (pari questa volta a 15 milioni) è quello registrato sui costi del personale: qui ha inciso soprattutto il fatto che Atac ha restituito nel 2022 a Cotral la tratta Roma-Viterbo (nota come Roma Nord) e Roma-Lido, alleggerendo anche il bilancio del relativo personale.

Mentre tra i segni positivi, i il bilancio 2023 ha evidenziato un incremento alla voce “Ricavi da vendita titoli di viaggio” – biglietti e abbonamenti insomma – che rispetto all’anno precedente ha segnato un aumento di 31,1 milioni. Migliora anche il patrimonio: quello netto è cresciuto di 40,8 milioni, mentre l’ammontare dei debiti si è ridotto di 122,7 milioni.

IL COMMENTO

Commentando i risultati della municipalizzata dei trasporti, il sindaco Roberto Gualtieri ha sottolineato come «l'abbiamo ereditata sull'orlo del fallimento mentre adesso è per la prima volta in utile, grazie ad una gestione efficace che ha intrapreso un percorso virtuoso di risanamento e di rilancio».

Mentre per l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, «il lavoro portato avanti in questi due anni e mezzo per il quale ringrazio il management e tutti i lavoratori sta portando i frutti sperati. Ora dobbiamo continuare su questo percorso virtuoso aumentando l’efficienza, la qualità e la quantità di chilometri del servizio di trasporto pubblico». Dopo la chiusura del bilancio «siamo molto soddisfatti» ha dichiarato il direttore generale di Atac, Alberto Zorzan aggiungendo che «il necessario risanamento economico si sta accompagnando con il costante miglioramento delle performance produttive e di servizio». Infine, secondo il presidente di Atac, Giovanni Mottura, approvato questo bilancio, l’azienda «va proiettata in una nuova fase».