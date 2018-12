Rogo al Tmb Salario, Raggi: domani stop ai veicoli inquinanti

Stop ai mezzi più inquinanti domani, giovedì 13, anche a causa del rogo del Tmb Salario. La sindaca di Roma Virginia Raggi, anche «tenuto conto dell'incendio divampato ieri presso l'impianto Tmb Salario di Ama e del potenziale contributo delle sostanze inquinanti generate dalla combustione dei rifiuti coinvolti», ha firmato un'ordinanza che dispone lo stop dei veicoli più inquinanti nella fascia verde.

LEGGI ANCHE Rogo a Roma, l'Arpa: «Inquinamento aumentato, picchi a Villa Ada e Tiburtina»

«Il blocco - spiega in una nota il Campidoglio - riguarderà dalle 7.30 alle 20.30 ciclomotori e motoveicoli pre-euro 1 ed euro 1 e autoveicoli alimentati a benzina euro 2. Dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30 autoveicoli alimentati a gasolio (diesel) euro 3. Le categorie di veicoli previste dall'ordinanza sindacale si aggiungono a quelle già bloccate in modo permanente nella Fascia Verde: autoveicoli alimentati a benzina pre euro 1 ed euro 1; autoveicoli alimentati a gasolio (diesel) pre euro 1, euro 1 ed euro 2. Eventuali deroghe specifiche sono riportate nell'Ordinanza Sindacale che si può reperire on line sul sito di Roma Capitale».

Provvedimenti vengono adottati anche per gli impianti di riscaldamento. «Gli impianti termici dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell'aria negli ambienti non superiore a 18°C o 17°C in funzione del tipo di edificio. Il provvedimento urgente si è reso necessario a causa del superamento delle soglie di sicurezza previste dalla legge per l'inquinamento da polveri sottili».



Ultimo aggiornamento: 19:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA