Davide Bordoni lascia l'assemblea capitolina: «Troppi impegni politici». Chi è il consigliere della Lega già assessore con Alemanno

Il consigliere comunale del gruppo “Lega – Salvini Premier” Davide Bordoni - già presidente del Municipio di Ostia nonché assessore della giunta Alemanno - stamattina ha rassegnato le sue dimissioni durante una seduta dell'assemblea capitolina. Al suo posto subentrerà Maurizio Politi.

Le parole in aula

«Intervengo per dare un saluto all'Assemblea capitolina e ringraziare tutti i colleghi, i dipendenti del Comune, la Giunta, gli assessori, il sindaco, la presidente dell'Assemblea - ha detto Bordoni -. In questi mesi mi avete visto poco perché una serie di impegni dovuti sia all'incarico di partito (Bordoni è segretario regionale della Lega, ndr), sia a quello presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il vicepresidente Salvini non mi hanno consentito di essere presente come avrei dovuto».

«Il Campidoglio - ha detto visibilmente emozionato - è un'istituzione che frequento ormai da tantissimi anni e che mi ha consentito di fare delle esperienze importanti, dalla presidenza del Municipio X (Ostia ndr), all'assessore di giunta e poi consigliere in vari incarichi.

Gli impegni non mi consentono di seguire come avrei voluto i lavori - ha concluso - e quindi rassegno le dimissioni da consigliere capitolino: mi sostituirà il caro amico e collega Maurizio Politi, che sarà sicuramente più presente affiancando il mio collega Santori nelle battaglie per migliorare la nostra città». E ha concluso con una promessa: «Il mio impegno per Roma non si ferma». Bordoni è stato presidente del Municipio di Ostia e assessore della giunta Alemanno.

I saluti dei colleghi

I colleghi in aula sono intervenuti per salutare con affetto il collega: «Gli facciamo i migliori auguri per il suo futuro - ha detto la capogruppo del Pd Valeria Baglio -. È stato un piacere lavorare con lui in aula. Conosciamo la sua passione e il modo in cui porta avanti le battaglie. Non ti libererai di noi - ha detto la dem con un sorriso - Quando si lavora per la Capitale, lo si fa a diversi livelli e dal Comune continueremo ad avanzare richieste per la nostra città e tu dalla postazione che ricopri potrai darci il supporto necessario»



«Ringrazio per suo impegno in Assemblea capitolina Davide Bordoni che oggi ha rassegnato le dimissioni da consigliere capitolino per assumere nuovi incarichi politici». Così in una nota la Presidente dell'assemblea capitolina Svetlana Celli. "È stato un collega leale che ha ricoperto con grande senso del dovere, collaborazione, umanità e rispetto reciproco il ruolo di amministratore di Roma Capitale - aggiunge - A lui l'augurio di buon lavoro per i nuovi impegni, certa che sarà sempre disponibile e attento alla città di Roma. Auguro al tempo stesso il benvenuto e bentornato a Maurizio Politi che subentrerà in aula Giulio Cesare».