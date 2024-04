Lunedì 15 Aprile 2024, 18:13 - Ultimo aggiornamento: 18:49

Cinque nuovi mezzi contro gli incendi per Roma Capitale: sono stati presentati il 15 aprile al dipartimento Protezione Civile alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri e dell'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi. Con loro anche il direttore della protezione civile di Roma Capitale Giuseppe Napolitano e del dipartimento Tutela Ambientale, Giuseppe Sorrentino. I nuovi mezzi sono costati circa 450mila euro.

Negli scorsi anni la flotta aveva a disposizione una sola autobotte e un solo mezzo della Protezione Civile: con questo acquisto arriva un secondo mezzo Graelion multifunzione più quattro pick-up con attrezzatura di spegnimento. Il Grealion ha una capacità di 3mila litri di acqua ed è dotato di due cannoni indipendenti, assistiti da telecamere di controllo e gestibili con due distinti joystick direttamente dalla cabina di guida, a garanzia della massima sicurezza degli operatori. Il veicolo è stato pensato e progettato per interventi dinamici in contesti complessi, potendo anche operare di notte, grazie a una torre faro. Mentre i pick-up hanno a disposizione 400 litri di acqua. Tutti i veicoli saranno affidati alle organizzazioni di volontariato di protezione civile convenzionate con la Capitale. Un altro intervento (l'accordo quadro vale 3 milioni di euro) in collaborazione con il Dipartimento CSIMU prevede poi la manutenzione, il ripristino e l’ampliamento della rete degli idranti.

Il commento

«Avere un solo mezzo era insostenibile, abbiamo deciso di fare un salto di qualità passando da uno a sei mezzi», dichiara il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, aggiungendo come «già l'anno scorso con il potenziamento degli idranti, della capacità d'acqua per gli spegnimenti e il primo lavoro con i droni, abbiamo avuto una riduzione degli incendi di oltre il 38% rispetto al 2022». Mentre per l'assessora all'Ambiente Alfonsi «con un clima che cambia, l’aumento delle temperature e il fenomeno della siccità la prevenzione assume una rilevanza fondamentale». Dell’importanza di una campagna di prevenzione ha parlato anche il direttore della Protezione Civile di Roma Giuseppe Napolitano, presente insieme a Giuseppe Sorrentino, direttore del dipartimento di tutela Ambientale della Capitale.

