Tmb Salario, tre località del Lazio pronte a prendere i rifiuti di Roma per un mese

Tre località sono disponibili a farsi carico dei rifiuti di Roma, ma solo per un mese. Dopo l'incendio che martedì ha mandato ko il Tmb Salario, impianto fin qui strategico, è scattata la corsa a piazzare l'immondizia della Capitale, se possibile negli impianti vicini. Dopo il roto, la sindaca Virginia Raggi ha lanciato un appello a tutta Italia. Questa mattina, la Regione Lazio ha trasmesso ad Ama la lista degli operatori che nell'ambito dei confini regionali si sono fatti avanti per accogliere i rifiuti. La disponibilità c'è negli impianti di Viterbo, Aprilia (Latina) e in località Rocca Cencia a Roma dove oltre a un impianto Ama, che a sua volta registra criticità, ce n'è anche uno privato. Il periodo di riferimento coprirà un mese. © RIPRODUZIONE RISERVATA