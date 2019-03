© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Deluso dal risultato, entusiasta della risposta della squadra e con la di andare avanti e rilanciarsi nella corsa alla promozione. Il presidente della Zeus Rieti, Giuseppe Cattani, commenta così la terza sconfitta consecutiva dei suoi ragazzi incassata a Capo d'Orlando: «Mi dispiace tantissimo per il risultato, ma ho visto una grande risposta della squadra ed è quella che volevo e che mi aspettavo. Andare a giocare contro una grande squadra come Capo d'Orlando e risalire dal -13 arrivando al finale punto a punto è segno di grande carattere». Cattani guarda già avanti, alla prossima partita e ad un obiettivo promozione che per lui resta prioritario: «Non chiudiamo il sogno promozione, io ci credo e ci devono credere tutti con me. Fino alla fine. In questa serata abbiamo pagato a carissimo prezzo qualche ingenuità di troppo: alcune sono state commesse per poca esperienza, altre per troppa esperienza. Incontrerò i ragazzi al rientro dalla Sicilia e cercherò di motivarli al meglio per questa settimana importantissima. Ora dobbiamo solo pensare alla gara con Roma, a ritrovare la vittoria e, come minimo, il miglior piazzamento per i play off. E poi speriamo che la fortuna giri un po' anche dalla nostra parte: abbiamo un grosso credito con la sorte e il tiro finale di Laganà di questa sera ne è la dimostrazione».