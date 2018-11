PRIMO QUARTO 18-20

RIETI - Al PalaSojourner la sfida tra Zeus Npc e Capo d'Orlando per la IX giornata del campioanto di A2.: Gigli 2, Bonacini, Toscano 2, Jones 6, Nikolic, Carenza, Conti, Casini 4, Adegboye 4.10' Si continua a lottare punto a punto, con Triche e Jones che segnano per il 14-14 a 3’10 dalla fine del primo periodo. La gara resta in equilibrio e Rossi cerca di cambiare passo abbassando il quintetto con Casini al posto di Gigli, insieme a Carenza e Jones. L’allungo lo trova però l’Orlandina con una tripla fortunosa di Morabito per il 14-17. Gli ospiti si caricano di falli, con Sodini costretto a richiamare Triche in panchina per il secondo fallo in meno di 8’ e Casini dalla lunetta fa 2/2 per il 16-17 e poi in penetrazione segna il 18-17 a 1’35 dalla fine. Si va al primo riposo sotto di 2 (18-20) con Capo d’Orlando che sfrutta un 3/4 ai liberi di Bruttini.5' Coach Rossi fa di necessità virtù e manda in campo un quintetto inedito, con Adegoye in regia, Conti e Toscano a giocare da guardie, Jones e Gigli a lottare sotto. L’inglese mette subito il marchio sulla gara con la triple del 3-0 dopo pochi secondi, pareggiata subito da Lucarelli. Triche per Capo d’Orlando si mette subito in ritmo e sigla 5 punti per il 6-8, pareggiato subito da Toscano. Si gioca a ritmo elevatissimo e a 7’ dalla fine del primo periodo si vola sul 10-10 con una schiacciata di Gigli, punteggio col quale si arriva al 5’.In campo senza Simone Tomasini. Cade un’altra tegola sulla Zeus Energy Rieti che scende sul parquet del PalaSojourner nella fondamentale sfida contro Capo d’Orlando. Il play non è stato schierato neanche a referto ed è seduto a bordocampo ad assistere alla sfida dei suoi compagni contro i siciliani. Tutto il peso sarà sulle spalle di Adegboye che dovrà amministrare al meglio la cabina di regia della Npc. Obiettivo principale sarà quello di dimenticare il finale di Legnano per tornare alla vittoria contro una delle dirette concorrenti che, in questo momento, ha gli stessi punti di Rieti. Questi i quintetti in campo: Adegboye, Conti, Toscano, Jones, Gigli: Laganà, Parks, Lucarelli, Bruttini, Triche