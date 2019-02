La Virtus Roma frena in casa: Capo D'Orlando passa 73-74 al fotofinish

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incredibile sconfitta interna della Virtus Roma, sconfitta 73-74 dalla Beffapp Capo d'Orlando. A lungo in vantaggio, la squadra capitolina subisce un parziale di 4-12 negli ultimi due minuti e gli ospiti passano in un Pala Eur semi deserto. Tra gli ospiti, determinanti le prove dell'ex Triche, 21 punti con 11/12 ai liberi, e Parks con 19 punti. Bene anche Bruttini, 12 punti e 14 rimbalzi. In casa Virtus, Moore 18 punti (ma 6/17 dal campo) e Sims, 14 punti e 18 rimbalzi. Poco altro dal resto del roster. Resta immutato il distacco, appena due punti in più, tra la squadra di coach Bucchi, visibilmente insoddisfatto a fine partita, e Rieti. Il 17 marzo l'attesa partita in terra reatina potrebbe essere decisiva per la promozione diretta.Senza Sandri infortunato, ma con il nuovo arrivo Prandin, Roma prova subito ad aggredire la partita con un 7-0 iniziale che fa ben sperare. Capo d'Orlando non reagisce e il primo quarto si chiude 16-10. Roma conduce fino al 24-19, poi arriva la risposta siciliana con Triche, ex di turno, e Parks. Prima il pareggio sul 27, poi il sorpasso 31-34. Al riposo lungo ospiti avanti 34-37.Partita non spettacolare anche al rientro in campo, la posta in palio, soprattutto per Roma, è altissima. Moore tiene bene il campo, Sims lo sostiene sotto canestro, la Virtus torna avanti 47-42 al 27esimo, poi 59-52 alla fine del terzo quarto. Senza brillare la Virtus resta avanti 66-59, poi 69-62 al 37esimo. A questo punto la luce si spegne, l'Orlandina trova un parziale da 0-8 e torna a condurre 69-70 a un minuto e mezzo dal termine. Il finale è al cardiopalma, Laganà trova la tripla del 70-73 a 50 secondi dalla sirena, Chessa quella della parità a 13 secondi. Roma commette fallo e Trche fa uno su due dalla lunetta, 73-74. Moore sbaglia