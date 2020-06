Villa Reatina in lutto: è morto Franco "Libero" Tolomei, lunedì alle 15 i funerali

RIETI - Il quartiere di Villa Reatina piange la morte di Franco Tolomei, meglio conoscito come Libero. Settantasei anni li avrebbe compiuti a novembre, ma le complicazioni di una violenta broncopolmonite (negativo al CoVid-19) lo hanno vinto inesorabilmente dopo aver combattuto strenuamente per 23 giorni filati.



Franco Tolomei era lo zio di Mattia, ex centrocampista del Rieti ed attualmente punto di forza dei Babadook, ma per Villa Reatina e soprattutto per gli amanti del basket è sempre stato un personaggio da coccolare e coinvolgere. I funerali di Franco Tolomei si svolgeranno lunedì 15 giugno alle ore 15 nella chiesa di Villa Reatina. Ultimo aggiornamento: 14:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA