Giuseppe Cacciapaglia colpito da un fulmine muore (per arresto cardiaco) in provincia di Bari: aveva 17 anni

Un ragazzo di 17 anni è morto nel pomeriggio nelle campagne di Santeramo in Colle, in provincia di Bari, dopo essere stato colpito da un fulmine. La vittima si chiamava Giuseppe Cacciapaglia. Era impegnato, assieme al padre, in attività di pascolo quando è stato sorpreso da un violento temporale.

Durante il nubifragio il 17enne è stato raggiunto dalla potente scarica elettrica che lo ha fatto cadere a terra. Pare che il ragazzo sia riuscito a rialzarsi, ma è morto poco dopo per arresto cardiocircolatorio.

Sul posto, oltre ai carabinieri, è intervenuto il personale del 118 che ne ha constatato il decesso.

Una forte ondata di maltempo si è abbattuta su Bari sabato 18 maggio, provocando disagi alla circolazione stradale e allagamenti in sottopassi e scantinati. Per diversi minuti sono stati chiusi al traffico veicolare alcuni sottopassi. I vigili del fuoco sono intervenuti in diverse zone della città per allagamenti di scantinati e abitazioni.