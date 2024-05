Scontro tra auto e moto sulla strada provinciale tra Pastena e Castro dei Volsci, morto un 25enne

Violento scontro tra un'auto e una moto sulla strada che collega Pastena a Castro dei Volsci (in provincia di Frosinone), muore un 25enne originario di Roma. Il giovane viaggiava sull'arteria provincia a bordo di una Ducati Monster 700.

In base ad una prima ricostruzione da parte dei carabinieri la motocicletta e l'auto, una Fiat Panda, si sarebbero scontrate frontalmente e per il giovane non c'è stato scampo. Originario di Roma il centauro non è sopravvissuto alle ferite riportate nello scontro. Sul posto gli operatori dell'Ares 118