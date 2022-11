U14: successo per l'Accademia Sabina, Città di Rieti vince a tavolino con Passo Corese. Risultati e commenti

RIETI – Il weekend ormai trascorso ha fatto da cornice alla sesta giornata dei campionati Under 14 regionali e provinciali. Tra le squadre reatine coinvolte in queste competizioni, Cantalice subisce un brutto ko casalingo, l’Accademia Sabina espugna il campo dell’Achillea, mentre Città di Rieti ottiene i tre punti senza giocare.

Under 14 regionale (girone B)

Pesante sconfitta tra le mura amiche per Cantalice, battuto 3-0 dal Tor di Quinto terzo a 15 punti. Fermi a quota 4 da due settimane, i biancorossi dovranno ora dare il massimo nel match in trasferta di sabato pomeriggio contro la Vittoria Roma. «Ancora una volta abbiamo preso gol su palle inattive – spiega il tecnico dei padroni di casa, Emanuele Silvi – Sono convinto che, a livello tecnico, la squadra non sia distante dalle prime della classe, ma queste hanno finora gestito meglio le partite, sfruttando al meglio le occasioni che si sono trovate davanti. Siamo un po’ dispiaciuti per come è andata, non solo perché abbiamo perso senza subire un tiro in porta su azione, ma soprattutto perché abbiamo creato tanto da un punto di vista offensivo. Come al solito, ripartiamo con fiducia. Fa tutto parte della nostra crescita».

Under 14 provinciale (Roma, girone F)

Prezioso successo esterno per l’Accademia Calcio Sabina, vincitrice 5-3 in rimonta contro l’Achillea 2002, che, con 12 punti, viene raggiunta al secondo posto proprio dai biancoazzurri. Per la formazione ospite, decisiva la tripletta di Savi insieme ai gol di Grossi e Glandarelli. «Contro un avversario forte, siamo riusciti a esprimere perfettamente il nostro gioco – confessa l’allenatore dell’Accademia, Filippo Appeddu – Grazie a questo bel risultato, i ragazzi sono riusciti a garantire continuità al proprio percorso di crescita e di consapevolezza dei loro mezzi. Partita molto accesa, che abbiamo affrontato con grande tenacia».

Infine, arriva una vittoria a tavolino 3-0 per Città di Rieti nell’atteso derby con Passo Corese. A causa di un folto numero di assenze, la formazione sabina ha deciso di non presentarsi sul campo degli amarantocelesti, ora in sesta posizione con 10 punti.