Seconda: Sporting Corvaro vince il derby nel fair play, è sfida a tre con Montopoli e Santa Susanna. I commenti

RIETI - Pronte per il rush finale le squadre del campionato di Seconda categoria. Nel fine settimana è andato in scena il ventiduesimo turno tra conferme importanti, soprattutto dalle prime della classe del girone C che non falliscono i rispettivi big match. Bene Montopoli che trova punti importanti contro Torri in Sabina. Santa Susanna batte fuori casa Piazza Tevere e resta in scia dei montopolesi. Lo Sporting Corvaro batte Borgorose nel derby e si lancia in vista del rush finale. Poggio Bustone centra il quinto successo consecutivo contro la Gens Cantalupo. Alto Lazio batte Monte San Giovanni nell’ultima partita casalinga della stagione. Bene l’Atletico Cantalice che torna al successo contro la Torpedo Rieti. Nel girone D, Forano viene fermato dal Tor Sapienza e si allontana dalle prime due posizioni.

Risultati, marcatori e commenti (XXII giornata)

Girone C

Montopoli – Torri in Sabina 2-0

Fiori F., Gulino

Mantiene il primato in classifica Montopoli grazie al successo nel derby contro Torri in Sabina. Fiori sblocca la gara a inizio ripresa, Gulino la chiude nel recupero regalando ai padroni di casa tre punti importantissimi. Torri interrompe la striscia di quattro vittorie consecutive.

Omar Cimei, allenatore Montopoli: «Una gara complicata per diversi aspetti. Loro venivano da un ottimo periodo di forma e si è visto, ci hanno creato qualche difficoltà ma siamo stati bravi a mantenere la calma e a sbloccare la gara nella ripresa. Abbiamo sciupato qualche occasione di troppo per chiuderla prima ma questi sono tre punti importanti. Adesso ci concentriamo sulla trasferta di Cantalice e sul resto delle gare, sarà un cammino ancora lungo e difficile».

Massimo Tascioni, allenatore Torri in Sabina: «Devo fare i complimenti alla squadra per la prestazione. Venire a giocare su questo campo dopo la sosta non è per niente semplice ma siamo stati in grado di essere ordinati e creare qualche fastidio nel primo tempo. Sfortunati in occasione della traversa, fossimo andati in vantaggio all’intervallo non ci sarebbe stato nulla di strano. Al rientro in campo non siamo stati pronti e abbiamo subito lo svantaggio, poi la seconda rete viene in pieno recupero, con noi in inferiorità numerica e con la squadra sbilanciata. Sono contento perché la squadra sta onorando il campionato alla grande e sono convinto che riusciremo a farlo da qui fino alla fine».

Sporting Corvaro – Borgorose 2-0

Leonardi L., Di Gaetano

Lo Sporting Corvaro fa suo il derby con Borgorose. Davanti a una splendida cornice di pubblico, lo Sporting fa subito capire le sue ambizioni, sblocca la gara con Leonardi e trova poco dopo il raddoppio con una splendida rete di Di Gaetano. Corvaro riparte alla grande in vista del rush finale restando a tre punti dalla capolista Montopoli. Borgorose resta a quota 38 punti.

Eugenio Massimi, centrocampista Sporting Corvaro: «È doveroso iniziare dal fare i ringraziamenti alla gente del paese e in particolare alla Cvm che hanno messo in atto uno spettacolo di altre categorie. Coreografie, striscioni, fuochi d'artificio, un continuo cantare e incitare per tutta la partita. La vittoria è dedicata a loro, che stanno preparando tutto da mesi. Gli spettatori erano più di 400 e questo ha reso il tutto una bellissima giornata di sport, caratterizzata da passione e rispetto. Per quanto riguarda la gara, come all'andata, siamo riusciti a chiuderla subito nel primo tempo dove potevamo anche dilagare. Nel secondo tempo siamo riusciti a gestirla senza troppi problemi nonostante il calo fisico, abbastanza giustificato a causa del primo grande caldo. Faccio i complimenti al Borgorose, che comunque non ha mai mollato, ha lottato su ogni pallone, dando valore all'importanza del derby, cosa che ahimè in queste categorie in altre parti non succede spesso. Il calcio è bello anche per questo, nemici in campo e poi finita la partita tutti amici, (a riguardo ringrazio anche le autorità che hanno messo a disposizione un bel terzo tempo) ma la partita e il campionato vanno sempre rispettati senza favoritismi. Continuiamo sulla nostra strada cercando di vincerle tutte da qui alla fine così da non avere altri rimorsi in caso la classifica non ci sorrida. Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, che, probabilmente, insieme ad altre due o tre squadre merita la categoria superiore».

Andrea Polidoro, capitano Borgorose: «È stata una partita bellissima con un pubblico bellissimo da entrambe le parti. Purtroppo siamo andati subito in svantaggio e poco dopo abbiamo subito il raddoppio con un gol di Di Gaetano che penso in queste categorie si rivedrà raramente e mi complimento di nuovo con lui. Nella ripresa abbiamo reagito e abbiamo fatto un buon gioco con qualche occasione che potevamo sfruttate meglio ma io sono soddisfatto dei miei compagni per la grinta e la determinazione che hanno messo in campo. Mancano poche partite e noi vogliamo dire la nostra cercando di restare almeno tra le prime 5 posizioni, e posso dire a nome di tutti che daremo il massimo per farlo a cominciare da martedì che riprenderemo gli allenamenti. Vorrei pubblicamente ringraziare il nostro mister presente al derby nonostante le difficoltà che lo portano a stare lontano da noi per un po' e la nostra società perché anche in questo momento hanno dimostrato disponibilità passione e dedizione per tutta la squadra».

Alto Lazio – Monte San Giovanni 3-1

Cafani, Del Beato, Del Beato (A), Felicioni (M)

Alto Lazio vince in rimonta contro Monte San Giovanni. Dopo aver chiuso in svantaggio il primo tempo, i padroni di casa ribaltano la gara nella ripresa conquistando il successo nell’ultima gara casalinga della stagione.

Romeo Bucci, allenatore Alto Lazio: «Meglio loro nella prima parte di gara, infatti hanno chiuso in vantaggio il primo tempo. Noi nella ripresa siamo usciti meglio e, complice la superiorità numerica e la loro panchina corta, abbiamo ribaltato la gara. Il caldo ha inevitabilmente influito sui ritmi della gara. Siamo contenti di aver vinto quella che per noi era l’ultima partita in casa della stagione. Un plauso al nostro classe 2007 Del Beato per la prestazione e per i due splendidi gol»

Torpedo Rieti – Atletico Cantalice 1-2

Gunnella (T), Addante, Gregori (AC)

Torna a sorridere l’Atletico Cantalice che espugna il campo della Torpedo Rieti per 2-1. Ospiti avanti in avvio di gara. Il raddoppio arriva sul finale di primo tempo, la Torpedo prova comunque a rientrare in partita ma non riesce a raccogliere punti in chiave salvezza.

Daniele Gunnella, difensore Torpedo Rieti: «Partita iniziata subito in salita per noi in quanto abbiamo subito goal alla prima azione su una distrazione difensiva da palla ferma.

Durante il primo tempo abbiamo cercato di creare azioni con molteplici palle all'interno dell'area avversaria ma senza successo e poco prima della fine del primo tempo abbiamo preso il secondo gol su un nostro errore di impostazione. Non ci siamo scoraggiati e nel secondo tempo abbiamo creato tanto accorciando le distanze solamente a 5 minuti dalla fine con un calcio di rigore battuto da me anche se purtroppo non è bastato per agguantare il pareggio. Faccio i complimenti alla squadra del Cantalice che nel complesso ha giocato una buona partita e saluto anche il mister Di Battista augurando un in bocca al lupo sincero per il proseguimento del campionato. Per quanto riguarda Noi sono rimaste poche partite dove cercheremo di fare punti per salvare il nostro campionato. Sarà dura ma lotteremo fino alla fine»

Riccardo Di Battista, dirigente Atletico Cantalice: «Siamo felici di essere tornati alla vittoria dopo un periodo travagliato. Abbiamo disputato un buon primo tempo andando in vantaggio di due reti, creando un buon gioco e rischiando poco. Il secondo tempo al contrario siamo scesi, stati disattenti e un po’ nervosi ma ci può stare. Ci prendiamo questi tre punti che aiutano il morale ad affrontare nel migliore dei moti le ultime partite rimaste»

Gens Cantalupo – Poggio Bustone 0-2

Buzzi, Agostini

Continua l’ottimo momento di Poggio Bustone che supera 2-0 in trasferta la Gens Cantalupo. Per i neroverdi si tratta della quinta vittoria consecutiva che vale il quarto posto in classifica. La Gens resta all’ultimo posto con 3 punti.

Fabrizio Giambenedetti, tecnico Gens Cantalupo: «Usciamo dal campo sempre a testa alta ma la fortuna non ci aiuta. I giocatori sono stati bravi anche oggi con tanto impegno ma, complice anche il caldo, il risultato non ci ha ripagato. Cercheremo comunque di ottenere qualcosa in più nelle restanti gare di campionato».

Maurizio Rubimarca, vice presidente Poggio Bustone 2014: «Buon risultato in una gara che abbiamo costantemente controllato e gestita nel modo migliore. Complimenti al gruppo per come si comporta in campo, con giocatori che appaiono rigenerati ed i risultati ne sono una positiva conseguenza. Dopo il giusto vantaggio abbiamo controllato bene la gara creando molteplici occasioni e cogliendo una vittoria importante».

Piazza Tevere – Santa Susanna 1-2

Colasanti (PT), Antonacci, Serva (S)

Santa Susanna risponde alla grande ai successi di Montopoli e Sporting Corvaro. La squadra di mister Pompili espugna il Gudini battendo 2-1 Piazza Tevere. Santa Susanna resta così a una sola lunghezza dalla testa della classifica (ma con una gara in più).

Giulio Di Giannantonio, dirigente Piazza Tevere: «È stata una partita combattuta in cui si sono affrontate a viso aperto due squadre alla pari. Siamo andati doppiamente in svantaggio nel primo tempo e non abbiamo ceduto accorciando nel secondo tempo, purtroppo nonostante un 30 minuti di buon calcio non siamo riusciti a agguantare il pareggio nonostante la prova di grande squadra e di grande cuore. Mi piacerebbe aggiungere i miei complimenti personali alla squadra e al mister. Anche se adesso un po' di rammarico c'è il lavoro e la serietà con cui si svolge prima o poi darà sicuramente i suoi frutti. Facciamo i nostri auguri al Santa Susanna per il finale di stagione».

Roberto Pompili, allenatore Santa Susanna: «Bella vittoria il cui significato pratico lo scopriremo in seguito. Quel che è certo è che con questa bellissima vittoria abbiamo conquistato il diritto a partecipare al rush finale. Poi, nel merito, dopo un grande primo tempo, la sofferenza finale sta lì a sottolineare il valore dell' avversario, accrescendo i nostri meriti. Sono orgoglioso di guidare questo grande gruppo. Resta il rammarico di qualche prestazione non in linea con questa, ma, ripeto, grandi ragazzi, riuscite ancora ad emozionarmi. Proviamoci»

Riposa: Velinia

Girone D

Tor Sapienza – Forano 4-4

Volponi, Volponi, Uduh, Kouassi

Frena il Forano sul campo del Tor Sapienza. 4-4 pirotecnico, con i foranesi che rimontano dopo essere stati in svantaggio 3-1. La beffa arriva nel finale con il gol del 4-4 dei romani in pieno recupero. Le prime due posizioni ora sono distanti 8 e 6 punti.

Stefano Munzi, allenatore Forano: «Dopo la sosta mi aspettavo delle sorprese, e la sorpresa ce la siamo fatti da soli. Sapevo che la partita fosse complicata dal fatto che come ho ripetuto alla noia, in questo girone anche l'ultima in classifica ti può mettere in difficoltà e così è stato. Purtroppo anche oggi abbiamo approcciato male la partita e siamo andati sotto, pareggiato e preso immediatamente il 2-1. Nel secondo tempo abbiamo subito la terza rete e lì è cominciata la nostra partita dove abbiamo messo alle corde l'avversario creando molte palle gol fino al 3-4. Sono deluso e rammaricato perché per l'ennesima volta ed ormai è una costante difettiamo di ferocia e attenzione, non si può subire il pareggio al 6’ di recupero per troppa superficialità quando bastava sgonfiare il pallone. Mi dispiace perché questi errori li abbiamo sempre pagati con i punti ed ormai è evidente che questa è una qualità che non abbiamo. Mi dispiace doppiamente perché la partita l'avevamo ribaltata. Sono arrabbiato come credo molti dei ragazzi perché ci siamo allenati e dannati l'anima per rimanere attaccati alle prime della classe ma se non riusciamo a fare punti con squadre che ne hanno 25 meno di noi allora è del tutto inutile battere la prima in classifica. A questa squadra manca questo e ce lo portiamo dietro dall'inizio del campionato, siamo troppo altalenanti nelle prestazioni e lo stiamo pagando a caro prezzo»

Classifica Girone C

Montopoli 47

Santa Susanna 46

Sporting Corvaro 44

Poggio Bustone 39

Borgorose 38

Piazza Tevere 36

Torri in Sabina 28

Alto Lazio 27

Atletico Cantalice 25

Monte San Giovanni 23

Velinia 12

Torpedo Rieti 7

Gens Cantalupo 3