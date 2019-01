RIETI - La frazione di Talocci, nel comune di Fara Sabina, rischia di perdere l’unico presidio medico presente. Con il pensionamento dell’unico dottore che ha in cura i pazienti nel secondo centro del comune, è a rischio un servizio essenziale soprattutto per i tanti anziani che vivono in zona.



Al momento nessun medico è stato indicato come successore.



IL SERVIZIO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DE IL MESSAGGERO DI RIETI IN EDICOLA

OGGI, MERCOLEDI' 2 GENNAIO © RIPRODUZIONE RISERVATA