Amatrice Rieti ok, 3-0 all'Aurelia Antica Aurelio: per la serie D sarà spareggio con la W3 Maccarese. Rossi fa 100

RIETI - Vince l'Amatrice Rieti (3-0 contro l'Aurelia Antica Aurelio), vince la W3 Maccarese (3-0 con la Luiss) e di conseguenza la regular season si chiude con le due squadre appaiate in testa a quota 76 punti, di conseguenza la promozione in serie D si assegnerà tra sette giorni in uno spareggio in campo neutro che già si preannuncia avvincente ed emozionante.

Stesso percorso

L'ultima giornata del girone A del campionato regionale di Eccellenza, insomma, si conclude esattamente secondo pronostico: l'Amatrice Rieti, come detto, annienta l'Antica Aurelia Antico aprendo e chiudendo i giochi già al termine del primo tempo grazie ai gol di De Fato al 20' e il solito Rossi alla mezz'ora che finalmente festeggia i 100 gol in tre campionati (32 quest'anno), nella ripresa poi, al 60', arrotonda Alessandro e il 3-0 vale il primato. La W3 Maccarese fa altrettanto sul campo della Luiss con un doppio Damiani (42 in stagione) e la rete di Ferrari a intervallare le due perle del bomber capitolino.

Stesso dicasi per il Montespaccato che dilaga contro l'Audace 1919 (6-1) ma deve accontentarsi della terza piazza.

Ancora 90' di passione

Di conseguenza, lo scettro del girone A resta da assegnare a chi, tra Amatrice Rieti e W3 Maccarese sapranno prevalere l'una sull'altra: la data prevista per lo spareggio in campo neutro (sede e orario di gioco ancora da definire) è il 12 maggio, visto che sette giorni dopo inizieranno i playoff per chi sarà arrivato secondo. Nella regular season la sfida tra le due squadre si è concluso con un doppio 3-1 in favore dei bianconeri, di conseguenza per l'Amatrice Rieti sarà una sorta di 'bella' che stavolta però, non metterà in palio i tre punti, bensì la promozione in serie D.