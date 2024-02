Nepi, inaugurato il nuovo ambulatorio oculistico e di cardiologia

Inaugurato a Nepi su iniziativa dell’assessore ai servizi sociali ed alla sanità Claudio Ciavatta, fortemente sostenuta dal sindaco Vita Franco e da tutta l’amministrazione, la nuova sala oculistica e di cardiologica, dotata di un elettrocardiogramma all’avanguardia, che permetterà anche visite cardiologiche a domicilio per la nostra popolazione più fragile.

La strumentazione è stata concessa in comodato d’uso gratuito dal Comune all’ambulatorio. Anche questa importante iniziativa denota l’attenzione della nostra amministrazione ed in particolar modo dell’assessore Ciavatta per la salute dei nostri cittadini. Presenti anche i dirigenti della Asl.