Al de Lellis è stato attivato l’ambulatorio di broncopneumologia pediatrico

RIETI - Presso l’Unità di Pediatria e Neonatologia del Presidio ospedaliero di Rieti è stato attivato l’ambulatorio di broncopneumologia pediatrica per bambini e adolescenti 0-18 anni.

Il nuovo servizio si occuperà della diagnosi e delle visite, anche periodiche di controllo, delle principali patologie respiratorie in età pediatrica come, ad esempio, rinocongiuntiviti, stridore delle vie aeree, wheezing ricorrente (respiro sibilante), laringotracheiti, polmoniti, asma allergica e non allergica, infezioni respiratorie ricorrenti, tosse cronica in età pediatrica.

In particolare, l’attività dell’ambulatorio sarà incentrata sulla diagnosi, terapia e visite di controllo periodiche dell’asma, che rappresenta la più comune malattia cronica dell’infanzia.

L’attività ambulatoriale sarà articolata in prima visita, in cui verrà effettuata l’anamnesi familiare, fisiologica e patologica, l’esame obiettivo e potrà essere completata con l’esecuzione di spirometria basale e test di broncodilatazione e in visita periodica di controllo, che comprende l’aggiornamento della cartella clinica ed eventuali accertamenti diagnostici come la spirometria di controllo.