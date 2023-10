Amatrice Rieti, c'è delusione. Foto. Il ds Di Loreto: «Niente drammi ma è un campanello d'allarme»

RIETI - Se la Coppa è un obiettivo primario serve fare sicuramente di più. «Questo risultato non è una tragedia ma un campanello di allarme», dice il ds dell'Amatrice Rieti Mattia Di Loreto. Atteggiamento passivo nel corso del primo tempo, sicuramente meglio nella ripresa.

Le parole del direttore sportivo Mattia Di Loreto

«È una sconfitta che brucia soprattutto perché non facciamo risultato in casa da tre partite.

Vedo la squadra fa difficoltà a giocare le partite casalinghe perché fuori casa vedo tutt’altro. Serve dare qualcosa in più quando giochiamo davanti al nostro pubblico, per questo sono rammaricato. Non salvo neanche il gol che abbiamo fatto perché adesso dobbiamo vincere con due gol di vantaggio nella gara di ritorno. Non critico le condizioni del campo, critico l’atteggiamento. La squadra conosce l’importanza della Coppa e mi dispiace per questo risultato. Non siamo ancora usciti ma la strada si mette in salita. La squadra non da quel qualcosa in più quando giochiamo in casa. Io ci metto la faccia, sono convinto della forza dei ragazzi, un momento ci flessione ci può stare ma voglio rialzare subito la testa domenica contro la Maccarese».