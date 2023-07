Ss Amatrice Rieti, tre colpi under per Angelone: Battisti, Campanelli e Grassi. Foto

RIETI - Esperienza sì, ma anche una linea verde da valorizzare per la SS Amatrice Rieti, che dopo aver firmato Tiraferri e confermato Monaco di Monaco al centro dell'attacco, presenta tre giovani reatini promettenti, pronti a dare il loro contributo alla causa amarantoceleste.

«Francesco Battisti classe 2004, ex BF Sport e Cantalice, Leonardo Grassi classe 2005, ex Campitello e Bf Sport e Gianmarco Campanelli classe 2005, ex Football Club Rieti e Nuova Rieti Calcio» si legge nella nota ufficiale.