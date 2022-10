Il giallo dell'ex postina: la moglie del nipote Valerio cambia prospettiva: «Anche noi siamo ora convinti che sia accaduto qualcosa a nostra zia. Chi sa qualcosa parli»

RIETI - Tamara, la moglie di Valerio Cipriani, torna a parlare. Dopo aver attaccato la stampa che parlava dei possibili motivi economici legati alla scomparsa dell'ex postina - Silvia Cipriani - ora la donna - la moglie di Valerio, indagato per omicidio volontario - per la prima volta ammette che «qualcosa possa essere accaduto». Lo ha fatto durante la trasmissione La VIta in diretta diretta da Alberto Matano.

«Non sapevamo che zia avesse dei risparmi da parte. Quando ho detto - ha spiegato Tamara - che viveva solo con la pensione, eravamo convinti di questo. Sono pero convinta che mio marito Valerio sia completamente estraneo alla vicenda. Lui non è capace di far del male a una mosca e ora sta male, piange tutto il giorno perché non era vicino alla zia quando è scomparsa, non è stato in grado di proteggerla. Lui voleva molto bene alla zia, era molto legato a lei. Pensi, che questa estate voleva intestarci, donarci l'appartamento di via delle Orchidee ma Valerio ha detto di no. Zia Silvia poteva darci qualsiasi cosa, ci avrebbe dato tutto. A noi i soldi, il motivo economico non ci interessa, non c'è nessuna ragione perché Valerio potesse farle del male».

Ma cosa può essere accaduto? «Non lo so - ha detto Tamara davanti alle telecamere de La Vita in diretta, intervistata dalla giornalista Lucilla Masucci - a questo punto può essere accaduto di tutto. Non sappiamo però davvero cosa pensare».

Tamara ha poi lanciato un appello: «Chi sa qualcosa ora parli».