RIETI - Nella IX giornata di ritorno, sconfitta interna per la Npc Fara in Sabina, contro la Pallacanestro Ellera termina 74-81. Per la formazione sabina è il terzo stop consecutivo, l'Elfa scivola così dal quarto al sesto posto in classifica. Gara dai due volti quella contro la formazione umbra, con l'Elfa in grado di chiudere il secondo quarto sul 53-36, ben 17 lunghezze di vantaggio, che sembravano aprire la strada al successo. Il match cambia nella ripresa, con seconda forza del torneo che reagisce, realizzando un'importante 8-22 di parziale, che rimette gli umbri in carreggiata. Nell'ultimo quarto la formazione farense non riesce a mantenere il vantaggio, con Pretto e compagni gravati da una difficile situazione falli, che costringe Cernic ad abbandonare il campo in anticipo. Gli ospiti riescono così a ribaltare la sfida, espugnando il Palasport di Passo Corese. La sconfitta non mette in pericolo la Npc Fara in Sabina per la corsa playoff, che rimane in un buona posizione di classifica.Sulla gara, coach Colantoni afferma: «Ai ragazzi non posso rimproverare nulla a parte di non aver continuato a giocare di squadra gli ultimi 20 minuti, ma allenarsi in 6 durante la settimana e preparare la partita con la prima in classifica è cosa ardua, ci abbiamo provato ma le scarse rotazioni e i problemi con i falli ci hanno condizionato negativamente. Mi assumo la responsabilità per non essere potuto andare in panchina ma devo dire che se avessimo avuto gli arbitri di domenica contro Viterbo, adesso avremmo 4 punti in più. Adesso giù la testa, concentrati più che mai a prenderci quei punti che mancano per raggiungere l'obiettivo playoff, traguardo che ci siamo prefissati ad inizio percorso e che non possiamo veder sfumare per colpa di qualcuno. Anche perché realmente i playoff ce li meritiamo tutti».: Meschini 10, Cernic 5, Granata 3, Godoy 14, Rotaru, Pretto 18, Salamone F. 7, Salamone G. 17. All. Colantoni: Bacocco 16, Bencivenga, Biancalana M. 3, Girolmoni 2, Biancalana A. 8, Della Bina 22, Batani, Rogaia, Brunelli 17, Salvatori 13, Tacconi, D'Andrea ne. All. Mancia: 21-13, 32-23, 8-22, 13-23. ( Fonte BasketMarche.com )Virtus Basket Terni - Atomika Basket Spoleto 47 - 63Pallacanestro Giromondo Spoleto - Favl Basket Viterbo 59 - 52Deruta Basket - Sericap Cannara 57 - 61Basket Assisi - Pallacanestro Perugia 77 - 68Basket Spello - Sioux Basket Passignano 84 - 48Uisp Palazzetto Perugia - Basket Gubbio 73 - 71 dtsBasket Spello Sioux 40Pallacanestro Ellera 38Virtus Basket Terni 30Uisp Palazzetto Perugia 28Atomika Basket Spoleto 26Basket Gubbio 24Npc Fara in Sabina 24Interamna Basket Terni 22Basket Assisi 20Favl Basket Viterbo 20Pallacanestro Giromondo Spoleto 18Pallacanestro Perugia 16Sericap Cannara 14Basket Passignano 12Deruta Basket 4