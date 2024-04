Sebastiani, scatta la prevendita per gara 1 e 2 dei playoff contro Rimini: prezzi e sconti

RIETI - Al via oggi la vendita dei tagliandi per le prime due gare della Real Sebastiani Rieti ai playoff di Serie A2. La società amarantoceleste ha reso note le modalità di prenotazione e vendita dei biglietti che permetteranno di assistere a gara 1 e gara 2 della serie contro Rimini valevole per i quarti di finale. Questa settimana ci sarà la prelazione per gli abbonati, con la possibilità di confermare il proprio posto a prezzi scontati, o per una o per entrambe le partite. Ci sarà dunque la possibilità di comprare il proprio tagliando valido per evento singolo o come mini-abbonamento per gara 1 di sabato 4 maggio (ore 21) e gara 2 di lunedì 6 maggio (ore 21). La fase di vendita libera comincerà lunedì 29 aprile. Sarà possibile acquistare i biglietti presso la sede della Real Sebastiani Rieti o nei punti vendita abituali che si trovano sul sito della società.

I prezzi

Gara1 + gara2 (prelazione abbonati)

PARTERRE TRIBUNA A: € 35,00 (ridotto € 18,00)

TRIBUNA A SUPERIORE: € 25,00 (ridotto € 12,00)

TRIBUNA B: € 25,00 (ridotto € 12,00)

CURVA TERMINILLO: € 15,00 (ridotto € 7,00)

Gara 1 + gara 2 (vendita libera)

PARTERRE TRIBUNA A: € 45,00 (ridotto € 20,00)

TRIBUNA A SUPERIORE: € 30,00 (ridotto € 15,00)

TRIBUNA B: € 30,00 (ridotto € 15,00)

CURVA TERMINILLO: € 20,00 (ridotto € 10,00)

Biglietti per le singole gare

PARTERRE TRIBUNA A: € 25,00 (Ridotto € 13,00)

TRIBUNA A SUPERIORE: € 18,00 (Ridotto € 9,00)

TRIBUNA B: € 18,00 (Ridotto € 9,00)

CURVA TERMINILLO: € 12,00 (Ridotto € 6,00)

SETTORE OSPITI: € 12,00 (Ridotto € 6,00)