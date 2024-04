Npc prepara i playout contro Cassino: atteso il recupero di Da Campo. Ponticiello: «Giorni intensi»

RIETI - Terminata la stagione regolare della Npc, che chiude così a quota 22 punti, con 11 vittorie e 23 sconfitte. La sfida nel neutro di Viterbo contro la Solbat Piombino non serviva a nulla per una squadra già con la testa al playout con Cassino, ieri vittoriosa in casa contro Legnano, chiudendo così il campionato con un +4 sulla Npc.

Proiettato già alle sfide dei playout (al via il 5 maggio) coach Ponticiello, che ieri ha tenuto a riposo Da Campo e dato più spazio a chi ne aveva avuto meno nel corso della stagione, ha analizzato così la prova dei suoi: «Abbiamo avuto un buon approccio iniziale, giocando un confronto positivo fino a metà del secondo quarto. In seguito abbiamo smarrito la linearità del gioco offensivo e concesso troppo da un punto di vista difensivo - ha analizzato il tecnico campano - La scelta di non rischiare l’utilizzo di Da Campo ci ha dato la possibilità di schierare i giovani Margarita, Reginaldi e Sane, che non hanno per nulla sfigurato. Adesso ci aspettano quindici giorni di intenso lavoro, per preparare al meglio la serie con Cassino».