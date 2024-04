Real Sebastiani, testa a Rimini. Rossi: «Squadra di talento». Date e orari dei reatini. Bologna o Treviglio per chi vincerà

RIETI - Una sconfitta indolore per la Real Sebastiani Rieti contro Trieste (87-92) che non può che lasciare deluso coach Alessandro Rossi.

Una prestazione opaca in difesa e con un attacco che ha brillato solamente nel disperato tentativo di rimonta finale. Tutto ciò non deve però cancellare il terzo posto raggiunto nel girone verde dagli amarantocelesti che troveranno al primo turno di playoff Rimini.



Le dichiarazioni post-gara

«Da un lato abbiamo giocato una pessima partita sotto il punto di vista difensivo, Trieste è una squadra fortissima che non merita il quinto posto e che lotterà per la promozione in A1, dall’altro lato è arrivato comunque il terzo posto, un risultato eccezionale che nessuno ci ha regalato e che è il coronamento di un ottimo percorso.

Un ringraziamento alla società e ai ragazzi, possiamo ambire a qualcosa di importante, gli ho detto che dobbiamo provare a osare. Dispiace aver chiudo la stagione regolare con una sconfitta, fare queste prestazioni dopo belle vittorie come quella di Udine deve farci riflettere e lavorare. Oggi ci hanno limitato bene, nel secondo tempo abbiamo migliorato le nostre esecuzioni giocando anche di nervi, ma quando gli avversari tirano con queste percentuali vuol dire che qualcosa non è andato in difesa, 92 punti sono troppi. Su Rimini, abbiamo visto qui quanto è forte e talentuosa. Ai playoff ogni partita è diversa da quelle di regular season, noi dobbiamo recuperare il nostro standard nelle prossime settimane, cosa che è mancata oggi».

L’avversario

Sarà dunque Rimini l’avversario della Real Sebastiani Rieti al primo turno di playoff. Rieti chiude il girone verde al terzo posto incrociando contro la sesta classificata del girone rosso, appunto Rimini che nell’ultima gara della fase orologio ha battuto Milano dopo un supplementare relegando così Cividale al settimo posto. La squadra dell’ex coach Rsr Sandro Dell’Agnello arriva ai playoff dopo una fase a orologio da nove vittorie e una sola sconfitta, proprio contro Rieti.

Date e orari della Real Sebastiani

Gara 1 – Sabato 4 maggio ore 21:00, PalaSojourner

Gara 2 – Lunedì 6 maggio ore 21:00, PalaSojourner

Gara 3 – Giovedì 9 maggio ore 20:30, PalaFlaminio

Gara 4 – Sabato 11 maggio ore 20:30, PalaFlaminio

Gara 5 – Martedì 14 maggio ore 21:00, PalaSojourner

I tabelloni playoff

Tabellone Argento

Trapani Shark – Piacenza

Verona – Urania Milano

Real Sebastiani Rieti – Rimini

Fortitudo Bologna – Treviglio

Date:

Quarti - 4-6-9-11-14 maggio

Semifinali - 18-20-23-25-28 maggio

Finale - 1-3-6-8-11 giugno

Tabellone Oro

Forlì – Vigevano

Torino – Trieste

Cantù – Cividale

Udine – Juvi Cremona

Date:

Quarti - 5-7-10-12-15 maggio

Semifinali - 19-21-24-26-29 maggio

Finale - 2-4-7-9-12 giugno